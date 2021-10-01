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  • Спасатели и полиция призвали жителей Эстонии отказаться от нелегального оружия: наказывать не будут

Спасатели и полиция призвали жителей Эстонии отказаться от нелегального оружия: наказывать не будут

Обвиняемые приобрели около двадцати экземпляров огнестрельного оружия — в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, винтовки и охотничьи ружья. ФОТО: Toomas Huik

Спасатели и полиция призывают отказаться от запрещенных и опасных предметов, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Спасательного департамента

Спасательный департамент, департамент полиции и погранохраны, полиция безопасности и прокуратура призывают людей сообщить о имеющихся к них неразрешённом оружии или взрывчатых веществах. Цель кампании - сократить количество хранящегося на руках незаконного оружия и взрывоопасных предметов и напомнить, что за добровольную сдачу оружия и взрывчатых веществ наказания не будет.

После мировых войн в домах и на хуторах осталось большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые рано или поздно могут оказаться в руках людей. Их хранение и использование уголовно наказуемо, но за добровольную сдачу наказания не будет. Хранящиеся опасные и незаконные предметы можно не боясь наказания сдать не только в рамках октябрьской кампании, но и в любое другое время.

«Чаще всего незаконное оружие или информация о нем с ним доходит до полиции благодаря внимательным соседям или же в результате серьёзного несчастного случая или преступления. Напоминаем, что каждый имеет возможность передать опасные и незаконные предметы полиции до того, как произойдёт трагедия», - сказала лейтенант полиции Рийта Прооса, напомнив, что запрещено, например, хранить без разрешения охотничье ружьё умершего дедушки.

«Взрывоопасные предметы люди обычно находят осенью или весной - когда собирают грибы-ягоды, во время вспашки поля или при ремонте старого дома. Может показаться, что старое и ржавое взрывное устройство потеряло свою силу и теперь безопасно, но на самом деле всё наоборот - его перемещение также может иметь трагические последствия», - предупредил руководитель Северо-Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно приносить в спасательные команды или в отделение полиции взрывные предметы, детонаторы, взрывоопасные вещества, оружие и боеприпасы. Об опасной находке нужно сообщить в центр тревоги, позвонив по номеру 112. Центр тревоги сообщит об этом полиции или сапёрам, которые придут на место и унесут опасные и запрещённые предметы.

«В пример можно привести недавнее событие в Йыгевамаа, когда взрывное устройство, принадлежащее 77-летнему мужчине, взорвалось и серьезно ранило пожилого мужчину. Однако дальнейшее расследование того же инцидента выявило еще один тревожный факт: мужчина кроме взрывчатых веществ хранил в своём доме восемь единиц незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов. Их взяли на хранение в полицию и для выяснения обстоятельств возбудили уголовное дело», - заметила лейтенант полиции и добавила, что это происшествие очень ясно показало, насколько опасны оружие и взрывчатые вещества, находящиеся в руках неопытного человека, что может поставить под угрозу жизни случайных прохожих, а также пришедших на помощь служащих полиции или спасателей.

В ходе прошлогодней кампании бомбовые группы Спасательного департамента и Департамент полиции и погранохраны собрали 17,5 кг взрывчатых веществ, 2,65 кг пороха, одно взрывное устройство для образовательных целей, 46 единиц пиротехники, 230 детонаторов, одну противотанковую мину, две ручные гранаты и два снаряда, 49 единиц огнестрельного оружия, более 31 000 патронов разного калибра, сигнальных ракет, взрывных пакетов, дробины, и разных частей оружия.

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