Спасатели и полиция призвали жителей Эстонии отказаться от нелегального оружия: наказывать не будут

Спасательный департамент, департамент полиции и погранохраны, полиция безопасности и прокуратура призывают людей сообщить о имеющихся к них неразрешённом оружии или взрывчатых веществах. Цель кампании - сократить количество хранящегося на руках незаконного оружия и взрывоопасных предметов и напомнить, что за добровольную сдачу оружия и взрывчатых веществ наказания не будет.

После мировых войн в домах и на хуторах осталось большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые рано или поздно могут оказаться в руках людей. Их хранение и использование уголовно наказуемо, но за добровольную сдачу наказания не будет. Хранящиеся опасные и незаконные предметы можно не боясь наказания сдать не только в рамках октябрьской кампании, но и в любое другое время.

«Чаще всего незаконное оружие или информация о нем с ним доходит до полиции благодаря внимательным соседям или же в результате серьёзного несчастного случая или преступления. Напоминаем, что каждый имеет возможность передать опасные и незаконные предметы полиции до того, как произойдёт трагедия», - сказала лейтенант полиции Рийта Прооса, напомнив, что запрещено, например, хранить без разрешения охотничье ружьё умершего дедушки.

«Взрывоопасные предметы люди обычно находят осенью или весной - когда собирают грибы-ягоды, во время вспашки поля или при ремонте старого дома. Может показаться, что старое и ржавое взрывное устройство потеряло свою силу и теперь безопасно, но на самом деле всё наоборот - его перемещение также может иметь трагические последствия», - предупредил руководитель Северо-Эстонской бомбовой группы Райдо Таалманн.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно приносить в спасательные команды или в отделение полиции взрывные предметы, детонаторы, взрывоопасные вещества, оружие и боеприпасы. Об опасной находке нужно сообщить в центр тревоги, позвонив по номеру 112. Центр тревоги сообщит об этом полиции или сапёрам, которые придут на место и унесут опасные и запрещённые предметы.

«В пример можно привести недавнее событие в Йыгевамаа, когда взрывное устройство, принадлежащее 77-летнему мужчине, взорвалось и серьезно ранило пожилого мужчину. Однако дальнейшее расследование того же инцидента выявило еще один тревожный факт: мужчина кроме взрывчатых веществ хранил в своём доме восемь единиц незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов. Их взяли на хранение в полицию и для выяснения обстоятельств возбудили уголовное дело», - заметила лейтенант полиции и добавила, что это происшествие очень ясно показало, насколько опасны оружие и взрывчатые вещества, находящиеся в руках неопытного человека, что может поставить под угрозу жизни случайных прохожих, а также пришедших на помощь служащих полиции или спасателей.