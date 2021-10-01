В середине сентября компания несовершеннолетних напала на свою одноклассницу. В результате девочка получила сотрясение головного мозга и теперь боится ходить в школу.

Первое сентября принесло волнение и радость во многие семьи, поскольку у детей начался новый учебный год. Однако есть дети, которых ходят в школу с большим страхом или вообще не ходят, поскольку если осмелятся высунуть нос из дома, то могут оказаться в больнице.