1 сентября Кейла был назван столицей школьного мира. Однако до школьного мира еще далеко, поскольку в середине сентября компания несовершеннолетних напала на свою одноклассницу, в результате чего девочка получила сотрясение головного мозга и больше не решается ходить в школу.

Для подписчиков

1 сентября принесло волнение и радость многим семьям, поскольку начался новый учебный год. Однако есть семьи, в которых дети ходят в школу с большим страхом или совсем не ходят, поскольку если они осмелятся высунуть нос из дома, они могут оказаться в больнице.