Проявите смекалку в молодом возрасте, и у вас не будет проблем при покупке жилья

Каким образом? Следите за историей обслуживания своего кредита, а также за другими своими обязательствами. Именно, исходя из информации о том, насколько корректно вы выполняли свои финансовые обязательства на протяжении многих лет, банки во многом решают, готовы ли они предоставить вам кредит сегодня, завтра или через десять лет, и на каких условиях.

И если в вашей кредитной истории есть пятна – неоплаченный счет за телефон или небольшой быстрый кредит, то вы, возможно, не сможете получить дополнительные деньги, например, на покупку автомобиля или жилья, или вам придется заплатить гораздо более высокие проценты по кредиту. А кредит следует брать по своим возможностям, чтобы погашение не потребовало особых усилий.

Несвоевременные выплаты – одна из основных причин отклонения кредитных заявок. Часто отрицательный ответ из банка приходит совершенно неожиданно, потому что все у вас, вроде бы, хорошо. Однако имейте в виду, что кредитная история очень длинная, и необдуманные решения, принятые в молодости, могут впоследствии разрушить хорошие планы.

Например, знаете ли вы, что если вы опоздали на 45 дней с оплатой телефонного счета, платежом по рассрочке или с другим подобным платежом, и сумма превышает 30 евро, ваши данные будут опубликованы в Maksehäireregister - Регистре задолженностей, и ваша репутация в глазах кредиторов пострадает? Часто думают, что все будет в порядке, если погасить задолженность и проценты за просрочку. К сожалению, это не так.

Запись в регистре задолженностей сохраняется, и срок до погашения иногда может достигать десяти лет. Для того чтобы ваша кредитная история после этого была чистой, вам необходимо иметь стабильный доход и все это время аккуратно вносить все платежи.

Банки перед принятием решения просматривают данные как сберегательного, так и кредитного регистров. Поэтому всегда старайтесь следить за тем, чтобы все счета оплачивались вовремя. Иметь кредит и другие обязательства – это совершенно нормально, важно, чтобы погашение было правильным. Поэтому, когда вы занимаете, занимайте на то, что вам действительно нужно, а не просто хотелось бы иметь, и, конечно, сумму, которую вы можете легко вернуть.

Оплачивайте счета вовремя

Если вам нужно оплачивать телефонные счета, счета за интернет, за коммунальные услуги и прочее, регулярно проверяйте состояние своего банковского счета, а также следите, чтобы требуемая сумма всегда имелась на счете в день оплаты. Если оплата должна быть произведена за несколько дней до получения зарплаты или стипендии, и бывает, что деньги уже на исходе, разумно рассмотреть вопрос о выборе другого платежного дня или установить срок автоматического регулярного платежа на подходящее число.

Не берите быстрые кредиты