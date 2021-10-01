Проявите смекалку в молодом возрасте, и у вас не будет проблем при покупке жилья
«В старости у меня будет время поспать, а сейчас надо успеть попробовать все, радоваться жизни». Звучит знакомо, не правда ли? Так думают многие молодые люди, и своя логика в этом есть. За исключением, пожалуй, сна, потому что в старости нередко не спится. Но речь не об этом. Итак, жизнью наслаждаться нужно обязательно, только нельзя это делать безрассудно. Во всех отношениях. В том числе в части финансов, потому что даже спустя годы непродуманные решения могут помешать вашим большим планам, уверяет Бренда Парбус, руководитель молодежного сегмента Swedbank.