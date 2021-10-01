Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с 2008 года
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Это максимальное значение с начала глобального финансового кризиса в сентябре 2008 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в августе.
Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в сентябре до 3,3%, сообщает Trading Economics.
Высокая инфляция обусловлена главным образом скачком цен на энергоносители - на 17,4%.
Продукты питания, алкоголь и табак в сентябре подорожали на 2,1% после роста на 2% месяцем ранее.
Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре увеличились на 1,9% в годовом выражении, до максимума с декабря 2008 года, после повышения на 1,6% в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали 1,9%.