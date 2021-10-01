Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с 2008 года

Это максимальное значение с начала глобального финансового кризиса в сентябре 2008 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в августе.

Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в сентябре до 3,3%, сообщает Trading Economics.

Высокая инфляция обусловлена главным образом скачком цен на энергоносители - на 17,4%.

Продукты питания, алкоголь и табак в сентябре подорожали на 2,1% после роста на 2% месяцем ранее.