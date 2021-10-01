Картина дня: фиаско Департамента здоровья, кошачьи колонии и арест Саакашвили
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 октября.
Кошачьи колонии продолжают появляться по всей Эстонии
Каждый год осень становится особенно тяжелым периодом для приютов и других спасающих животных некоммерческих организаций, поскольку со всех уголков Эстонии к ним поступают сообщения о бездомных и нуждающихся в помощи кошках. Читать далее…
Дело об убийстве на Юмера будет рассмотрено за закрытыми дверями
Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс по делу Мати Пыйклягу, которого обвиняют в убийстве 36-летней Полины, застреленной на глазах у собственных детей. Читать далее...
В усугубляющемся кризисе душевного здоровья растет число детских самоубийств
В прошлом году десять детей лишили себя жизни. Несмотря на то, что важность проблем с душевным здоровьем постепенно начинают осознавать, сейчас приходится заниматься работой, которую не делали десятки лет подряд, и пандемия обострила это особенно сильно. Читать далее…
Госконтролер: у Департамента здоровья не было и надежды на то, что он справится с коронакризисом
Руководить решением коронакризиса должен был Департамент здоровья в сотрудничестве с Министерством социальных дел, но в реальности координацинационная роль сформировалась у Государственной канцелярии. Но о том, что Департамент здоровья не в состоянии справляться с подобными кризисами, было известно уже давно. Читать далее...
Коронавирус подтвержден у 730 жителей Эстонии, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 730. Двое скончались. Читать далее…
Кылварт - о распространении вируса: ситуация в Таллинне вызывает тревогу
Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал новый подход правительства и Департамента здоровья, согласно которому больничное лечение Covid-19 рассматривается в матрице рисков. Читать далее...
С 19 ноября Силы обороны могут начать увольнять невакцинированных
Силы обороны дадут невакцинированным от коронавируса людям возможность сделать прививку до 18 ноября, а с 19 ноября сотрудники, которые не были вакцинированы. Читать далее…
В Таллинне фургон протаранил ограничитель высоты перед виадуком
Сегодня, 1 октября, читатель Postimees заметил в Таллинне на Пярнуском шоссе помятый фургон, водитель которого не рассчитал габариты транспортного средства, в результате чего фургон врезался в ограничитель высоты перед виадуком на улице Койду. Читать далее…
Спасатели и полиция призвали жителей Эстонии отказаться от нелегального оружия
Спасательный департамент, департамент полиции и погранохраны, полиция безопасности и прокуратура призывают людей сообщить о имеющихся к них неразрешенном оружии или взрывчатых веществах. Цель кампании - сократить количество хранящегося на руках незаконного оружия и взрывоопасных предметов и напомнить, что за добровольную сдачу оружия и взрывчатых веществ наказания не будет. Читать далее…
Простой совет жителям Эстонии: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка
На этой неделе полиция зарегистрировала несколько преступлений, связанных с мошеннической схемой звонка из банка. Читать далее...
Лжепастор против церкви: организатора похоронных церемоний прокляли и предали анафеме
Религиозная война между главой Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Урмасом Вийлма и священнослужителем Юри Палло разразилась во время коронакризиса, и похоже, что страсти все еще не утихли. Об этом рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija. Читать далее...
Грустный день: нарвский театр Vaba Lava прекратил деятельность
«1 октября 2021 года - печальный день», - написала театральная студия Vaba Lava в соцсетях. Нарвская Vaba Lava, которая долгое время ждала поддержки со стороны Министерства культуры, сегодня закрылась. Театр не видит решения и в предложении Министерства культуры о переводе нарвского театрального центра под эгиду нового фонда. Читать далее...
Жестоко убившему работницу таллиннского ломбарда отказали в УДО
Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Юри Яскелайнену (62), который отбывает 20-летний срок за ограбление и убийство 54-летней работницы таллиннского ломбарда в апреле 2008 года. Читать далее...
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР? 〉 "Красные ковры" - временное решение, настоящие велодорожки сделают позже
По словам главы Таллиннского транспортного департамента Андреса Харьо, временные велосипедные дорожки, выкрашенные в красный цвет, помогают водителям осознать, что на улицах есть и менее защищенные участники дорожного движения, с которыми необходимо считаться. Читать далее...
В Грузии задержали Михаила Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили находится под арестом в одном из пенитенциарных учреждений Грузии. Читать далее...