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  • Эстония
  • Картина дня: суд по делу об убийстве на Юмера, кошачьи колонии и непривитые в Силах обороны

Картина дня: суд по делу об убийстве на Юмера, кошачьи колонии и непривитые в Силах обороны

Мати Пыйклягу. ФОТО: Eero Vabamägi

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 октября.

Кошачьи колонии продолжают появляться по всей Эстонии

Каждый год осень становится особенно тяжелым периодом для приютов и других спасающих животных некоммерческих организаций, поскольку со всех уголков Эстонии к ним поступают сообщения о бездомных и нуждающихся в помощи кошках. Читать далее…

Дело об убийстве на Юмера будет рассмотрено за закрытыми дверями

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс по делу Мати Пыйклягу, которого обвиняют в убийстве 36-летней Полины, застреленной на глазах у собственных детей. Читать далее...

В усугубляющемся кризисе душевного здоровья растет число детских самоубийств

В прошлом году десять детей лишили себя жизни. Несмотря на то, что важность проблем с душевным здоровьем постепенно начинают осознавать, сейчас приходится заниматься работой, которую не делали десятки лет подряд, и пандемия обострила это особенно сильно. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 730 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 730. Двое скончались. Читать далее…

С 19 ноября Силы обороны могут начать увольнять невакцинированных

Силы обороны дадут невакцинированным от коронавируса людям возможность сделать прививку до 18 ноября, а с 19 ноября сотрудники, которые не были вакцинированы. Читать далее…

В Таллинне фургон протаранил ограничитель высоты перед виадуком

Сегодня, 1 октября, читатель Postimees заметил в Таллинне на Пярнуском шоссе помятый фургон, водитель которого не рассчитал габариты транспортного средства, в результате чего фургон врезался в ограничитель высоты перед виадуком на улице Койду. Читать далее…

Спасатели и полиция призвали жителей Эстонии отказаться от нелегального оружия

Спасательный департамент, департамент полиции и погранохраны, полиция безопасности и прокуратура призывают людей сообщить о имеющихся к них неразрешенном оружии или взрывчатых веществах. Цель кампании - сократить количество хранящегося на руках незаконного оружия и взрывоопасных предметов и напомнить, что за добровольную сдачу оружия и взрывчатых веществ наказания не будет. Читать далее…

Простой совет жителям Эстонии: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка

На этой неделе полиция зарегистрировала несколько преступлений, связанных с мошеннической схемой звонка из банка. Читать далее...

Лжепастор против церкви: организатора похоронных церемоний прокляли и предали анафеме

Религиозная война между главой Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Урмасом Вийлма и священнослужителем Юри Палло разразилась во время коронакризиса, и похоже, что страсти все еще не утихли. Об этом рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija. Читать далее...

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