Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Галерея ⟩ Кофе, закуски и концерт: в Таллинне отметили День пожилых людей

В пятницу, 1 октября, в Таллинне отметили Международный день пожилых людей. В расположенном в Кесклинне парке Лембиту был проведен концерт.

Цель Дня пожилых людей – обратить внимание на общественный вклад пожилых людей. «Все мы стареем и поэтому все больше внимания стоит уделять вопросам достойной старости и того, как адаптироваться к изменениям в мире», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В рамках бесплатного мероприятия в парке пожилым людям предлагали кофе и небольшие закуски. Музыкальную атмосферу мероприятия создавал ансамбль Igihaljas Seitse.

«Желаю всем пожилым людям всех благ и крепкого здоровья, а также хорошего Дня пожилых людей», - добавила Моника Хауканымм.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back