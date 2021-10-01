Галерея ⟩ Кофе, закуски и концерт: в Таллинне отметили День пожилых людей

Цель Дня пожилых людей – обратить внимание на общественный вклад пожилых людей. «Все мы стареем и поэтому все больше внимания стоит уделять вопросам достойной старости и того, как адаптироваться к изменениям в мире», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.