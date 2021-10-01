Галерея ⟩ Кофе, закуски и концерт: в Таллинне отметили День пожилых людей
В пятницу, 1 октября, в Таллинне отметили Международный день пожилых людей. В расположенном в Кесклинне парке Лембиту был проведен концерт.
В пятницу, 1 октября, в Таллинне отметили Международный день пожилых людей. В расположенном в Кесклинне парке Лембиту был проведен концерт.
Цель Дня пожилых людей – обратить внимание на общественный вклад пожилых людей. «Все мы стареем и поэтому все больше внимания стоит уделять вопросам достойной старости и того, как адаптироваться к изменениям в мире», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В рамках бесплатного мероприятия в парке пожилым людям предлагали кофе и небольшие закуски. Музыкальную атмосферу мероприятия создавал ансамбль Igihaljas Seitse.
«Желаю всем пожилым людям всех благ и крепкого здоровья, а также хорошего Дня пожилых людей», - добавила Моника Хауканымм.