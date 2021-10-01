Eesti Energia одержала в суде победу над защитниками природы

Тартуский окружной суд в мае этого года решил приостановить действие лицензии на строительство завода по переработке сланцевого масла концерна Eesti Energia, выданной мэрией Нарва-Йыэсуу 27 марта 2020 года. Действие лицензии приостановлено до конца судебной тяжбы.

В июле окружной суд Тарту по ходатайству дочерней фирмы Eesti Energia, предприятия Enefit Power отменил первоначальную правовую защиту на строительный проект.

НКО Loodusvõlu направило в Государственный суд жалобу с требованием аннулировать распоряжение властей Нарва-Йыэсуу, однако Госсуд решил не рассматривать жалобу.

Объединяющая молодых экологических активистов некоммерческая организация Loodusvõlu ранее подала в Тартуский окружной суд апелляцию на решение Тартуского административного суда, отказавшегося пересмотреть разрешение на строительство нового завода сланцевого масла, который собирается построить в Ида-Вирумаа госкомпания Eesti Energia.

"Строительство маслозавода в долгосрочном плане не поддержит развитие Ида-Вирумаа и остальной Эстонии, и причинит вред нашей общей жизненной среде. Хотя бы этим летом ясно видно, как во многих местах в мире возникают вызванные изменениями климата экстремальные погодные условия, а в новостях говорят о быстром уменьшении холодных регионов. В свете этих изменений и предупреждений тысяч ученых строительство маслозавода - исключительно отсталый шаг", - пояснила активистка Керту Биргит Антон.

В апреле 2020 года НКО Loodusvõlu, созданное молодыми климатическими активистами движения Fridays For Future в Эстонии, обратилось в Тартуский административный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство масляного завода Enefit 282, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу.

Суд в мае предоставил первичную правовую защиту, приостановив действие разрешения до конца судебного разбирательства, но в июне принял отрицательное решение по иску организации. Подача апелляции означала, что решение административного в силу пока не вступит, и продолжит действовать первичная правовая защита.

Горуправа Нарва-Йыэсуу выдала разрешение на строительство масляного завода Enefit 282 предприятиям Enefit Energiatootmine AS и Enefit Kaevandused AS 27 марта. Завод планируется построить в деревне Аувере. Его стоимость должна составить 321 млн евро.