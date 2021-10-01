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Галерея ⟩ В Кристийне посадили мини-лес в японском стиле

В пятницу на улице Тильдри в таллиннском районе Кристийне  начались работы по посадке японского мини-леса, осуществляемые в рамках проекта народного бюджета.

В мероприятии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе, президент старейшей и крупнейшей в Эстонии школы дзюдо Aitado Яан Лутсар, а также спортсмены, родители и спонсоры.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, новые экосистемы в городской среде имеют ключевое значение в достижении климатических целей.

«Миниатюрные леса отличаются быстрым ростом, густотой и биологическим разнообразием. Японский мини-лес станет домом для птиц, животных и насекомых», - отметил Рийбе.

Идея мини-леса основывается на разработках японского ботаника Акиры Мияваки. Чтобы результат был идентичен естественному лесу, на месте будет посажено множество различных растений и деревьев.

Между извилистыми дорожками парка будут расположены участки с многоярусными зелеными насаждениями. Через южную часть мини-парка будет проходить пешеходно-велосипедная дорожка шириной 3 метра. Основные дощатые тропы шириной 1,5 м будут приподняты над поверхностью земли, что позволит сберечь растительность и придать парку естественности.

На участке, где расположены подземные гаражи, появится ступенчатая терраса и площадка для отдыха. В центральной части парка будут установлены скворечники. Большинство газонов спроектированы таким образом, чтобы не требовался их частый покос.

В рамках народного бюджета 2021 года в районе Кристийне поддержку получила предложенная Марит Финни идея создания японского мини-леса, который будет способствовать поддержанию биологического разнообразия. Стоимость проекта - 89 840 евро.

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