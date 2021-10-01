Саакашвили задержан и отправлен в тюрьму в Грузии, он объявил голодовку

По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили находится под арестом в одном из пенитенциарных учреждений Грузии.

«У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили.

По его словам, спецслужбы Грузии выбрали «такое время и место, чтобы препятствующие задержанию [Саакашвили] факторы были минимальны», передает издание «Новости Грузия».

Объявил голодовку

Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с экс-главой государства в тюрьме города Рустави, где тот находится, передает DW.

"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Силу против него не применяли, обращение с ним было удовлетворительным, в медпомощи он не нуждается. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - рассказала Ломджария.

Как пояснила грузинский омбудсмен, Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными, а себя - политическим заключенным. Ломджария также сообщила, что Саакашвили как гражданин Украины добивается встречи с консулом этой страны. В то же время она отметила, что Саакашвили не обсуждал с ней возможность экстрадиции в Украину.

Дела против Саакашвили

В Грузии начато расследование в связи с незаконным пересечением экс-президентом страны Михаилом Саакашвили государственной границы республики, сообщает в пятницу грузинская Генпрокуратура.

В заявлении надзорного ведомства напоминается, что Саакашвили решением судов трех инстанций признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани, и он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.

Кроме того в отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного погрома в тот же день в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари (три миллиона долларов).

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.