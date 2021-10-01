В Грузии задержали Михаила Саакашвили

По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили находится под арестом в одном из пенитенциарных учреждений Грузии.

«У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили.

По его словам, спецслужбы Грузии выбрали «такое время и место, чтобы препятствующие задержанию [Саакашвили] факторы были минимальны», передает издание «Новости Грузия».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.