В Грузии задержали Михаила Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили находится под арестом в одном из пенитенциарных учреждений Грузии.
«У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили.
По его словам, спецслужбы Грузии выбрали «такое время и место, чтобы препятствующие задержанию [Саакашвили] факторы были минимальны», передает издание «Новости Грузия».
Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.
В конце сентября Саакашвили пообещал, что вернется в Грузию. 1 октября он заявил, что прибыл в страну. Грузинские власти, которые ранее говорили о намерении арестовать Саакашвили после его возвращения, заявили, что бывший президент не пересекал границу Грузии.