С понедельника в Эстонию без ограничений можно въехать из шести стран Европы
С понедельника, 4 октября, в список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений, добавились Мальта и Монако.
С понедельника, 4 октября, в список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений, добавились Мальта и Монако.
В "зеленый" список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с новой недели будут входить Мальта, Монако, Польша, Чехия, Венгрия и Ватикан. По сравнению с текущей неделей в список добавляются Мальта и Монако.
При въезде из Андорры, Испании, Нидерландов, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Франции, Швеции, Германии, Сан-Марино, Финляндии и Дании от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19, поскольку эти страны попадают в "желтую" категорию, где показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.
В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 4 октября входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Латвия, Норвегия, Румыния, Словения, Словакия. Швейцария и Великобритания.