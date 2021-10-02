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В России приступили к первым двум фазам испытаний вакцины "Бетувакс-КоВ-2", в исследовании примут участие 170 человек. Это первая в стране вакцина, разработанная частной компанией, а не крупными научными институтами с бюджетным финансированием.

Вакцину введут испытуемым два раза с интервалом в месяц. Согласно данным госреестра лекарственных средств, исследование будет проходить на базе "Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева", "Центра профессиональной медицины" Перми и "Медицинского центра Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге.

В России на настоящий момент зарегистрированы вакцины, произведенные по трем разным технологиям. В случае успеха испытаний "Бетувакса" в стране может появиться препарат, сделанный по новой технологии и, возможно, вызывающий меньше побочных реакций.

Русская служба Би-би-си разбирается, в чем особенность препарата, насколько он может быть эффективен и сможет ли стать альтернативой другим вакцинам?

Что известно о вакцине?

О новой вакцине "Бетувакс" известно не так много. Пока, как это часто происходит в России, информация о вакцине просачивается лишь в интервью разработчиков и спонсоров препарата.

Разработала вакцину компания "Бетувакс", входящая в группу Института стволовых клеток человека (ИСКЧ).

В препарате нет живых компонентов вируса, нет также и "убитого" вируса, как в "КовиВаке", и нет аденовирусного вектора, как у "Спутника".

"Бетувакс" содержит в себе часть поверхностных белков коронавируса, синтезированных искусственным способом. Познакомившись с ними, иммунная система, по задумке авторов препарата, потом должна узнать "чужака" в его полной экипировке.

Вакцины такого типа называются субъединичными. Их существует довольно много. Некоторые из них используются широко и доказали свою эффективность, - например, вакцины против гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, а также "Церварикс" от ВПЧ и "Инфлювак" против гриппа.

Считается, что субъединичные вакцины менее реактогенны, более безопасны и хорошо подходят аллергикам и пожилым. Кроме того, такие вакцины проще в производстве, чем, например, препараты на основе инактивированного вируса. В то же время антигенные свойства различных субъединиц должны быть хорошо изучены, чтобы понимать, вызовут ли они необходимый имунный ответ.

"Наш антиген - это небольшая часть поверхностных белков коронавируса, играющих ключевую роль в проникновении вируса в клетки человека. Эти белки составляют всего лишь 3-4% всех белков коронавируса, но именно на них, по данным исследований инфицированных, вырабатывается до 80-90% всех нейтрализующих антител, и образуется клеточный иммунитет", - говорил в интервью изданию Republic глава совета директоров ИСКЧ Артур Исаев в начале июня этого года.

По словам Исаева, антител после "Бетувакса" вырабатывается достаточно для защиты от вируса - его нейтрализации. "В экспериментах мы наблюдали, что антитела действительно нейтрализовывали вирус, когда его вводили подопытным животным - хомячкам и обезьянам", - говорил он в интервью Republic. Результаты исследований "Бетувакса" на животных пока нигде не опубликованы.

Такая публикация готовится, сообщила Би-би-си гендиректор компании "Бетувакс" Анна Вахрушева. "Мы сейчас в процессе написания статьи по проведенной доклинике, ориентируемся на подачу в международный рецензируемый журнал", - сказала она.

По словам Вахрушевой, защитный эффект вакцины при заражении животных сверхвысокой дозой уханьского штамма вируса составил 100%. "Все животные оказались защищены от развития коронавирусных патологий по сравнению с плацебо-группой, у которой было зафиксировано размножение вируса в легких с развитием сопутствующих патологий", - отметила она.

"По нашим расчетам и данным проведенных доклинических исследований, "Бетувакс" практически не дает постпрививочных реакций. И в то же время обеспечивает выработку именно нейтрализующих антител, которые доказанно обезвреживают коронавирус", - говорил в интервью "Комсомольской Правде" один из разработчиков вакцины, биоинженер Александр Кудрявцев.

То, что разработчики используют лишь фрагмент белка, с одной стороны, может стать прорывом, а с другой - может сделать вакцину менее эффективной, говорит Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США).

"У части белка, как правило, конформация менее стабильна, чем у целого белка, - говорит Баранова. - Представьте, белок эволюционировал миллионы лет, чтобы создать устойчивую конформацию, а от него отрезали куски - это как отломать закрылки аэроплану. Может, он и останется в форме аэроплана, но лететь может менее стабильно".

Используемый в "Бетуваксе" фрагмент белковой оболочки вируса, по словам разработчиков, достаточно консервативен, что, по их задумке, не должно уменьшать эффективность вакцины против мутаций вируса. Как заверил Исаев в интервью, "исследования показали, что вырабатываемые к нему антитела нейтрализуют и те штаммы коронавируса, которые выделяют сейчас в других странах, в том числе южноафриканский и индийский".

"Даже если появятся новые штаммы, которые будут сильно отличаться от тех, которые циркулируют сегодня, то мы всегда сможем взять другие фрагменты их белковых оболочек и добиться выработки нужных антител", - сказал глава совета директоров ИСКЧ. Он считает, что, скорее всего, "Бетувакс" будет востребован как вакцина для бустерных, повторных вакцинаций и для людей из групп риска, которым необходимо избегать побочных эффектов.

Исаев отмечал в интервью, что потенциальное разнообразие антител, которые появятся в организме после ⁠введения "Бетувакса", будет значительно меньше, чем у других вакцин с большим числом антигенов. "В связи с тем, что набор антител меньше, осложнений, включая аллергические реакции, тоже можно ожидать меньше. На это же работает и небольшое количество содержащегося в вакцине белка", - говорил он.

На какую еще вакцину это похоже?

Наиболее близкий аналог "Бетуваксу" - вакцина американской компании Novavax, вводимая двумя дозами с интервалом в 21 день. Ее эффективность в начале этого года оценили в 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии. В клинических испытаниях третьей фазы приняло участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. Пока Novavax не одобрена ни ВОЗ, ни Европейским медицинским агентством (ЕМА), ни американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Промежуточные результаты испытания препарата Novavax в ЮАР показали, что ее эффективность против бета-варианта вируса (известного также как "южноафриканский") ниже. Среди 4160 участников этого исследования без ВИЧ эффективность составила 60,1%. Однако она упала до 49,4%, когда в исследование включили дополнительно 240 ВИЧ-инфицированных участников. При этом вакцина считается перспективной для применения, если ее эффективность выше 50%.

Великобритания уже заказала 60 млн доз вакцины Novavax, их изготовят на северо-востоке Англии. Если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Британии смогут получить прививку этой вакциной уже во второй половине года, утверждают власти страны.

Отличие этой вакцины в том, что в ней используется полноразмерный белок вируса, в то время как разработчики "Бетувакса" выбрали один фрагмент поверхностного S-белка. По мнению разработчиков, озвученном в интервью Republic, "чем меньше фрагмент белка - тем лучше", так как это уменьшает вероятность побочных реакций.

"Фрагмент белковой оболочки вируса, который мы использовали, достаточно консервативен... Исследования показали, что вырабатываемые к нему антитела нейтрализуют и те штаммы коронавируса, которые выделяют сейчас в других странах, в том числе южноафриканский и индийский. То есть, у нас антитела более направленного действия, чем во многих вакцинах, которые имеют больше антигенов", - говорил в интервью научный директор "Бетувакса" Игорь Красильников.

Кто разработал вакцину?

ООО "Бетувакс" на 80% принадлежит ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). Еще по 5% принадлежит председателю совета директоров ИСКЧ Артуру Исаеву, научному директору института Игорю Красильникову и дочерей компании ИСКЧ, которая называется ООО "Айсген 2". Еще 3,5% компании - у одного из разработчиков Александра Кудрявцева.

Акции ИСКЧ торгуются на Московской бирже. Чистая прибыль компании, согласно ее отчету, в 2020 году составила чуть более 100 тыс. рублей. Основную выручку компания получила от продаж тест-систем и услуг тестирования на Covid-19, продаж лекарственного препарата от ишемии, владельцем регистрационного удостоверения которого является институт, а также увеличения доходов Репробанка - банка доноров яйцеклеток и спермы, который контролируется ИСКЧ. Чистая прибыль всех дочерних компаний ИСКЧ за 2020 год, по данным "СПАРК-Интерфакс", составила 5,4 млн рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ИСКЧ зарегистрирован в 2003 году, там работают 25 человек. Институт получает господдержку как субъект малого и среднего предпринимательства.

Среди дочерних компаний ИСКЧ, например, центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, биотехнологическая компания "Витацел", специализирующаяся на использовании в бьюти-практиках собственных клеток пациента, а также Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов.

"Артур Исаев - безусловно, очень крутой деятель в генетике, и он на этом поле бизнесмен, - поясняет Анча Баранова. - То, что вакцину делает он, для меня очень хороший знак". По ее словам, Исаев одним из первых в России наладил предимплантационную генетическую диагностику в своем центре "Генетико", работая со множеством генетических заболеваний.

В то же время, говорит Баранова, команда разработчиков вакцины не может похвастаться 20- или 30-летним опытом в этой сфере. Однако она считает, что Исаев "умеет вытаскивать кроликов из шляпы, и уже это делал".

Один из разработчиков Александр Кудрявцев известен своей активностью в соцсетях, где он часто критикует вакцину "Спутник" и побочные эффекты от нее, сравнивая ее с "Бетуваксом" в пользу последнего. Исаев и Красильников, напротив, в публичных выступлениях подчеркнуто уважительно отзываются о разработке центра им. Гамалеи.

Как и многие другие в научном сообществе, Кудрявцев также критикует вакцину "ЭпиВакКорона" (подробнее о том, почему пептидная вакцина, разработанная "Вектором", снискала такую славу, Би-би-си писала здесь).

У ИСКЧ, судя по всему, далеко идущие планы относительно "Бетувакса". "Надеемся, что начать его применение получится после совмещенной первой-второй фазы клинических испытаний, то есть ориентировочно весной 2022 года", - сказала Би-би-си Анна Вахрушева.

"Технически вакцина, если она будет зарегистрирована, будет доступна и в открытой продаже. В том числе, мы постараемся сделать так, чтобы она поставлялась и за рубеж. Но в России мы рассчитываем на сотрудничество госорганов", - говорил в интервью Republic Артур Исаев.

При этом представители ИСКЧ занимают отличную от российских госорганов позицию относительно прозрачности данных и выступают за обсуждение побочных эффектов и осложнений от разработанных вакцин.

"Это нормально, этого не нужно бояться. У всех вакцин это есть. От самой вирусной инфекции тоже есть побочные эффекты, и их значительно больше. Дискуссия - нормальный процесс, и когда компании уклоняются от обсуждения таких вопросов, мне кажется, профессионалами это начинает восприниматься с недоверием", - говорил Артур Исаев.

Сейчас ни по одной из уже зарегистрированных и активно применяющихся в России вакцин в публичном доступе нет статистики и информации о "побочках". Данные о возможных побочных эффектах в случае со "Спутником" можно получить из отчетов о применении в Аргентине и Сан-Марино, либо из телеграм-группы "народных отчетов".

В "Бетуваксе" планируют создать собственное производство в партнерстве с производителем биотехнологических субстанций, сообщила Анна Вахрушева. "Также собираемся использовать и контрактное производство. Производство данного типа вакцины также легче адаптировать под существующие производственные площадки и не нужна работа с живым вирусом, что упрощает процесс", - пояснила она.

Будут ли сложности с испытаниями?

"Вообще непонятно, как они будут делать испытания. Грамотные испытания сейчас сделать крайне трудно, потому что нужно найти тех, кто не вакцинирован и кто готов вакцинироваться. А если они готовы, то почему они пойдут в испытания, когда они могут взять "Спутник", который точно работает?" - говорит Анча Баранова по поводу испытаний "Бетувакса".

Этическая проблема проведения двойных слепых плацебо-контролируемых исследований вакцин в пандемию стоит очень остро. Когда уже существуют эффективные вакцины, но не существует эффективных лекарств против болезни, найти испытуемых, которые дойдут до конца исследования, сложнее. Кроме того, введение плацебо, ставящее испытуемых под риск серьезно заболеть или даже умереть, является этически непростым решением. Би-би-си писала об этой проблеме применительно к клиническим исследованиям "Спутника".

Из этих исследований с прошлого года начали ради прививки выходить люди, сделавшие анализ на антитела и обнаружившие, что им ввели плацебо. После таких действий результаты исследований могут искажаться. "Золотым стандартом" исследований вакцин, тем не менее, являются двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, в которых ни получатель препарата, ни ученый не знают, кто получил вакцину, а кто - плацебо.

Глава компании "Бетувакс" Анна Вахрушева в своем "Инстаграме" объявила о наборе в исследование тех, кто не прививался от коронавируса, не болел им и не имеет антител.

На получение разрешения для проведения клинических исследований ушел "достаточно большой срок", говорил в интервью "КП" Кудрявцев. "Дело в том, что к моменту подачи наших документов минздрав усовершенствовал протоколы проведения клинических испытаний, чтобы сделать их максимально безопасными. Нам пришлось полностью перерабатывать свои протоколы", - сказал он.

Как следует из документов минздрава, 25 мая этого года совет по этике уже одобрял клинические испытания "БетуВакс-КоВ-2". Тогда разработчики планировали проводить простое слепое исследование - в котором только испытуемые не знают, что им ввели, а ученые при этом в курсе. У минздрава появились вопросы по описанию и протоколу исследований. В конце июля, как писала в соцсетях Анна Вахрушева, "Бетувакс" подал ответ в минздрав. В финальном варианте, одобренном советом по этике в августе этого года и минздравом в конце сентября, значится уже двойное слепое исследование. Эту информацию Вахрушева подтвердила Би-би-си.

Помимо "Бетувакса", в России также идут испытания первой и второй фазы вакцины, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Они начались в июле этого года. В ФМБА сообщали, что в доклинических исследованиях она показала безопасность и эффективность. Исследования проводятся среди 200 участников в возрасте от 18 до 60 лет. Так же, как и в случае с "Бетуваксом", это исследование проводят на базе петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева и клиники "Эко-безопасность". О технологии производства этой вакцины ничего не известно, кроме того, что она создана на новой платформе и нацелена в первую очередь на выработку клеточного иммунитета.

В конце августа сообщалось о завершении доклинических исследований вакцины, разработанной НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Это векторная вакцина, в которой в качестве вектора используется ослабленный вирус гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение - в виде капель или спрея в нос. Сообщалось, что в НИИ гриппа планируют до конца года приступить к испытаниям с участием добровольцев.