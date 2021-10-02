ДТП из-за обгона: машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась

Вчера, 1 октября, в 11.17 в Йыгевамаа в волости Муствеэ в деревне Ванассааре на 95-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга 50-летний мужчина на автомобиле Toyota Yaris совершал обгон и не успел перед двигавшейся навстречу машиной перестроиться в свой ряд, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. 76-летнюю пассажирку доставили в Клинику Тартуского университета.

Всего за сутки произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали пять человек.