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  • ДТП из-за обгона: машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась

ДТП из-за обгона: машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась

Фото иллюстративное. ФОТО: Kenno Soo

В пятницу, днем неудачный обгон на шоссе привел к ДТП, одного человека доставили в больницу.

Вчера, 1 октября, в 11.17 в Йыгевамаа в волости Муствеэ в деревне Ванассааре на 95-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга 50-летний мужчина на автомобиле Toyota Yaris совершал обгон и не успел перед двигавшейся навстречу машиной перестроиться в свой ряд, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. 76-летнюю пассажирку доставили в Клинику Тартуского университета.

Всего за сутки произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали пять человек.

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах страны полицией было задержано 14 нетрезвых водителей. У одного задержанного были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных - алкоголя.

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