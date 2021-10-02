Пять изменений в жизни, которые приносит приобретение собственного жилья

Покупка собственного жилья уже сама по себе является значительным событием, но она привносит в жизнь покупателя еще и много положительных изменений. Руководитель по партнерским отношениям Luminor Кристьян Ясинский поделился некоторыми из них.

Умиротворение

«Покупка жилья обычно означает, что человек достиг того периода, когда мысли о переезде в другую страну перестают посещать его с прежней частотой. Это означает изменение мышления, которое, в свою очередь, может привести к принятию других взвешенных решений как на работе, так и в личной жизни. Например, покупка собственного жилья часто предшествует еще одному очень важному событию – пополнению семьи», – сказал Ясинский.

Обретение сообщества

Это то, что вы, возможно, не сможете оценить, прежде чем испытаете это. Вдруг оказывается, что вам не скучно годами жить на одном и том же месте. Вы налаживаете связи со своими соседями и другими людьми вокруг вас, с которыми у вас есть ряд интересных общих тем.

«Например, обслуживание и общая безопасность улиц в этом районе станут более важными, чем это было для вас, когда вы арендовали квартиру. У вас появляются в этом районе свои любимые магазины и кафе, продавцы и официанты которых узнают вас, а когда ваш ребенок подрастет, вы поймете, как здорово хотя бы немного знать родителей тех детей, с которыми он ходит в детский сад и в школу».

Возможность создать дом мечты

Даже если это звучит немного наивно, и вы, возможно, никогда не достигнете своего идеала, осознание того, что теперь у вас есть право на обустройство собственной жизни, заставляет вас чувствовать себя великолепно. Это также означает, что теперь вы открываете для себя специализированные магазины и журналы, посвященные дизайну интерьера. Неважно, в какой мере вы на самом деле перенимаете идеи, которые вам нравятся, важно то, какое удовольствие вы получаете от мечтаний и построения планов. Важнее осознание того, что вы можете сделать все, если захотите, и все это зависит только от вас.

Уединенность

Ваш дом – ваши правила. Это то, что обычно отсутствует в съемной квартире с точки зрения как украшения дома, так и конфиденциальности. «Жизнь в съемной квартире может беспокоить многих уже хотя бы из-за того, что незнакомый вам человек имеет ключ от квартиры, где вы живете. Но теперь больше никто не придет к вам домой с указаниями или чтобы сосчитать царапины на стене», – отметил Ясинский.

Чувство гордости