Коронавирус подтвержден у 742 жителей Эстонии, скончался один человек

Среди новых заразившихся 525 человек не были вакцинированы, а 217 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 2 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 176 человек. Всего в больницах находится 212 пациентов с коронавирусом, из них 152 человека (71,7%) не были вакцинированы, у 60 человек (28,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом: 63-летний мужчины.

За сутки было введено 2281 доза вакцины, в общей сложности введено 1 372 850 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).