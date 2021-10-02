Старинный дом в исторической части Тарту вновь станет жилым: началась продажа квартир

Исторический дом Кинса, расположенный по адресу Лутсу, 14 вновь становится жилым после многолетнего использования в качестве учебного корпуса и офисного здания.

«В данном случае продаются не просто красивые комнаты, а история. Только представьте: когда Наполеон взял Москву, в этом доме уже выросло два поколения жильцов! – рассказал руководитель тартуского отделения LVM Kinnisvara Филип Саксинг. – Но история также диктует качество: этот дом достоен точнейшей реставрации, великолепной отделки и квартир премиум-класса».

ФОТО: LVM kinnisvara

Отделка квартир осуществлена под руководством архитекторов внутренних пространств фирмы OCCO: для каждой квартиры был разработан индивидуальный интерьер, меблировка кухни и прихожей, световые решения и даже шторы. В квартирах есть индивидуально регулируемое отопление, окна из цельного дерева, полы из широкой доски и потолки высотой 3,6 метра. Каждой квартире полагается парковочное место в закрытом дворе и кладовая на цокольном этаже со сводчатыми потолками.

ФОТО: LVM kinnisvara

В то время как исторические дома часто ремонтируют поверхностно из-за высокой стоимости реставрации и строгих требований со стороны Департамента защиты памятников, дом Кинса, в сущности, был разобран и собран заново. «В доме установлены новые технические системы, он даже подключен к сети центрального отопления, все, что требовало реставрации, восстановлено, а все ценное сохранено, — подчеркнул Саксинг. - Смею думать, что это наиболее тщательно и качественно отреставрированный исторический дом в Тарту».