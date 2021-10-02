Фото: дом, который строили семь лет своими руками
Студия Wolveridge Architects реализовала проект оригинального частного дома в австралийском городе Эскот Вэйл, рассказывает HQRoom.
Студия Wolveridge Architects реализовала проект оригинального частного дома в австралийском городе Эскот Вэйл, рассказывает HQRoom.
Современная резиденция площадью 242 квадратных метра была спроектирована в два этапа. Изначально это была обычная двухэтажная конструкция, но уже после передачи проекта клиенту пришлось вносить изменения с учeтом новых требований к объекту культурного наследия: новый дом примыкал к старинной постройке.
Архитекторы предложили современную интерпретацию исторической составляющей, взяв за основу такие ключевые аспекты, как асимметричные двускатные крыши и используемые на стыке эпохи ар-деко различные текстуры и материалы.
Владелец этого дома по профессии строитель, поэтому он внес существенный вклад в реализацию проекта, проделав ряд работ самостоятельно, на что ушло несколько лет. Резиденция для пары перфекционистов получилась именно такой, какой они ее видели. Спустя семь лет после согласования первой версии проекта семья наконец переехала в дом своей мечты с чувством счастья и облегчения.
Все фотографии этого интересного дома находятся ЗДЕСЬ.