В самолете находились самые разные люди - предприниматели, семьи с детьми, возвращавшиеся из токийского Диснейленда, и просто люди, навещавшие в Токио родственников. Спустя 12 минут после взлета, когда самолет достиг высоты 7300 метров, у него оторвался хвост.

Для подписчиков

49-летний пилот Масами Такагама сообщил о технических проблемах с самолетом уже вскоре после взлета. Он проинформировал, что открылась одна из дверей, поэтому летательный аппарат резко теряет высоту. Спустя мгновение он сообщил, что самолет не контролируется, а также о том, что он не знает, где они находятся.

Еще раз стоит отметить, что самолет был полон пассажиров, в большинстве - японцев, направлявшихся на религиозный фестиваль в Обоне. На борту были и двенадцать младенцев.