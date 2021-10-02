Границы - для слабаков ⟩ Иракский нелегал прибыл в Таллинн из Багдада через Белоруссию всего за пять дней

Волна миграции на латвийско-литовскую границу, организованная белорусскими властями, уже давно стала проблемой и для Эстонии, что ясно продемонстрировал в конце августа иракец Абдулла, которому потребовалось всего пять дней, чтобы нелегально добраться до Таллинна из Багдада. Самая большая задержка за время его пути произошла, когда он уже тайно пересек границу из Белоруссии в Латвию и два дня ждал в лесу, когда его заберет машина, пишет Postimees.