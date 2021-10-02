В Эстонии вырастут цены на дрова

"В это время года стоимость сырья всегда увеличивается в зависимости от доступности леса. В дождливую погоду сырье получить сложнее. А рост цен на сырье приводит к повышению стоимости дров для конечного потребителя", – пояснил член правления деревообрабатывающей фирмы Sakkose Рауно Махлапуу.