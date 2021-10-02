В Эстонии вырастут цены на дрова
Повышение стоимости электроэнергии на производстве дров еще не сказалось, но, по всей видимости, рост цен на бревна вскоре приведет и к повышению стоимости дров, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Повышение стоимости электроэнергии на производстве дров еще не сказалось, но, по всей видимости, рост цен на бревна вскоре приведет и к повышению стоимости дров, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В это время года стоимость сырья всегда увеличивается в зависимости от доступности леса. В дождливую погоду сырье получить сложнее. А рост цен на сырье приводит к повышению стоимости дров для конечного потребителя", – пояснил член правления деревообрабатывающей фирмы Sakkose Рауно Махлапуу.
Сейчас цены на сырые ольховые дрова начинаются от 40 евро за кубометр, на березовые, ясеневые и дубовые – от 50-60 евро за кубометр.