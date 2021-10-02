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  • На берегу сааремааского залива Кюдема ждет покупателя настоящая жемчужина

Фото ⟩ На берегу сааремааского залива Кюдема ждет покупателя настоящая жемчужина

ФОТО: KV.EE

В деревне Тагаранна на Сааремаа продается лакомая недвижимость, пишет Kodustiil

Дом в скандинавском минималистском стиле, построенный в 2008 году, расположен на уникальном приморском участке. Замечательная недвижимость продается за 350 000 евро.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного главного дома находятся гостиная, кухня, спальня, кабинет, душевая, сауна, подсобное помещение и туалет. На втором этаже - три спальни, гардеробная и туалет. В доме как электрическое, так и печное отопление.

ФОТО: KV.EE

Дом продается вместе с земельным участком площадью 10 016 м2, на котором помимо основного дома есть сарай и подсобные постройки. Дом находится в 40 км от центра Курессааре.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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