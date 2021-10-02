Картина дня: приключения нелегала в Таллинне, падение цен на электричество и выходка водителя автобуса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 октября.
Волна миграции на латвийско-литовскую границу, организованная белорусскими властями, уже давно стала проблемой и для Эстонии, что ясно продемонстрировал в конце августа иракец Абдулла, которому потребовалось всего пять дней, чтобы нелегально добраться до Таллинна из Багдада. Самая большая задержка за время его пути произошла, когда он уже тайно пересек границу из Беларуси в Латвию и два дня ждал в лесу, когда его заберет машина. Читать далее...
Главный консерватор Эстонии – именно так он величает себя в соцсетях – может быть доволен: за две недели до муниципальных выборов его партия впервые стала лидирующей политической силой страны. Сам Мартин Хельме отметил это событие, заявив в Фейсбуке, что процент рейтинга отражает то, что люди видят в EKRE: «Люди видят, что мы действительно партия, которая стоит за жителей Эстонии, прислушивается к ним и реагирует на их проблемы». Читать далее...
Новость о том, что в одобренном на этой неделе правительством госбюджете на следующий год, который представили со словами «это радостное событие», заложено 600 000 евро на очередной ремонт памятника Освободительной войне, или Креста свободы, у многих вызвала если не смех, то улыбку. Автор редакционной колонки внезапно для себя выдала: «Я хочу стать Крестом свободы. Кто бы инвестировал в меня по полмиллиона евро в год?» Читать далее...
Сегодня около 17.30 реформисты Андрус Пунт, Лаура Данилас, Моника Ранд и еще около десятка других участников кампании проводили агитацию перед зданием Тартуского универмага, когда внезапно из автобуса, остановившегося на автобусной остановке рядом с универмагом, вышел агрессивный водитель. Читать далее...
Биржевая цена электроэнергии на воскресенье, 3 октября, на бирже Nord Pool в эстонском ценовом регионе упала примерно на 77 процентов до 19,10 евро, это самая низкая за последние месяцы суточная цена. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6191 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 742. Читать далее...
Квартиросъемщик пожаловался, что жизнь в новом доме не так беззаботна, как можно было бы подумать: есть проблемы с холодными полами и плохим напором воды. Генподрядчик обещает устранить все недочеты. Читать далее...
Повышение стоимости электроэнергии на производстве дров еще не сказалось, но, по всей видимости, рост цен на бревна вскоре приведет и к повышению стоимости дров. Читать далее...
В четверг полицейские вместе с работниками Департамента здоровья проверили места общественного питания в Пярну, чтобы выяснить, соблюдаются ли там ограничения, установленные для предотвращения распространения коронавируса. Читать далее...
Именно для этого Таллиннский департамент городского имущества совместно с Таллиннским стратегическим центром объявил архитектурный конкурс эскизов нового здания центра по интересам «Кулло» и прилегающего к нему парка Левенру. Читать далее...
Комитет безопасности лекарств Европейского агентства лекарств подтвердил два редко наблюдаемых побочных эффекта, связанных с использованием вакцины Janssen производства Johnson&Johnson - венозная тромбоэмболия и иммунная тромбоцитопения. Читать далее...
В самолете находились самые разные люди - предприниматели, семьи с детьми, возвращавшиеся из токийского Диснейленда, и просто люди, навещавшие в Токио родственников. Спустя 12 минут после взлета, когда самолет достиг высоты 7300 метров, у него оторвался хвост. Читать далее...
Несколько дней назад в Швеции были сняты все коронавирусные ограничения. Проживающая там эстонская журналистка Ану Каупмеэс рассказала, какие изменения это привнесет в местную жизнь. Читать далее...
«Нынешняя концепция здравоохранения Эстонии, скорее всего, вскоре приведет к сильной нехватке медицинских работников - скоро мы можем оказаться в полном кризисе», - сказал заведующий отделением интенсивной терапии Пярнуской больницы Райдо Паасма. Читать далее...