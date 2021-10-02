Картина дня: приключения нелегала в Таллинне, падение цен на электричество и выходка водителя автобуса

ГРАНИЦЫ - ДЛЯ СЛАБАКОВ 〉 Иракский нелегал прибыл в Таллинн из Багдада через Белоруссию всего за пять дней

Волна миграции на латвийско-литовскую границу, организованная белорусскими властями, уже давно стала проблемой и для Эстонии, что ясно продемонстрировал в конце августа иракец Абдулла, которому потребовалось всего пять дней, чтобы нелегально добраться до Таллинна из Багдада. Самая большая задержка за время его пути произошла, когда он уже тайно пересек границу из Беларуси в Латвию и два дня ждал в лесу, когда его заберет машина. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Что он несет и кто несет ответственность?

Главный консерватор Эстонии – именно так он величает себя в соцсетях – может быть доволен: за две недели до муниципальных выборов его партия впервые стала лидирующей политической силой страны. Сам Мартин Хельме отметил это событие, заявив в Фейсбуке, что процент рейтинга отражает то, что люди видят в EKRE: «Люди видят, что мы действительно партия, которая стоит за жителей Эстонии, прислушивается к ним и реагирует на их проблемы». Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Так хочется побыть Крестом свободы...

Новость о том, что в одобренном на этой неделе правительством госбюджете на следующий год, который представили со словами «это радостное событие», заложено 600 000 евро на очередной ремонт памятника Освободительной войне, или Креста свободы, у многих вызвала если не смех, то улыбку. Автор редакционной колонки внезапно для себя выдала: «Я хочу стать Крестом свободы. Кто бы инвестировал в меня по полмиллиона евро в год?» Читать далее...

Разъяренный водитель автобуса набросился на участников предвыборной кампании

Сегодня около 17.30 реформисты Андрус Пунт, Лаура Данилас, Моника Ранд и еще около десятка других участников кампании проводили агитацию перед зданием Тартуского универмага, когда внезапно из автобуса, остановившегося на автобусной остановке рядом с универмагом, вышел агрессивный водитель. Читать далее...

На 77 процентов: в Эстонии резко падает цена на электричество

Биржевая цена электроэнергии на воскресенье, 3 октября, на бирже Nord Pool в эстонском ценовом регионе упала примерно на 77 процентов до 19,10 евро, это самая низкая за последние месяцы суточная цена. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 742 жителей Эстонии, скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6191 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 742. Читать далее...

Холодные полы, слабый напор воды: квартиросъемщики пожаловались на жизнь в новом доме

Квартиросъемщик пожаловался, что жизнь в новом доме не так беззаботна, как можно было бы подумать: есть проблемы с холодными полами и плохим напором воды. Генподрядчик обещает устранить все недочеты. Читать далее...

В Эстонии вырастут цены на дрова