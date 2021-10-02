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Завтра в определенные часы электроэнергия будет стоить очень дешево

TLNPM02:ELEKTRIALAJAAM :JÜRI, EESTI,28 JUL00- Elektrivõrkude alajaam Jüris. pl/Foto PEETER LANGOVITS POSTIMEES ФОТО: Peeter Langovits

Воскресная биржевая цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool упадет завтра до 19,10 евро за мегаватт-час. Сегодня электричество стоит 83,02 евро, пишет Postimees.

Электричество будет особенно дешевым в ночное время с двенадцати до пяти утра, когда мегаватт-час будет стоить менее 1,4 евро.

Среднесуточная цена на электроэнергию в 19,10 евро также является самой выгодной ценой на электроэнергию за последние шесть месяцев. В последний раз электроэнергия была такой дешевой 5 апреля, когда дневная биржевая цена составляла 7,1 евро.

В последние месяцы цена на электроэнергию била новые рекорды каждый месяц. В сентябре цена впервые в истории превысила 100 евро, достигнув в среднем 122 евро в месяц.

Рекордным днем ​​стало 15 сентября, когда средняя дневная цена достигла 160,36 евро. Предыдущий рекорд цен в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

Цена электроэнергии завтра

Время    Цена

00 - 01 0,09 евро

01 - 02 1,00 евро

02 - 03 1,39 евро

03 - 04 1,20 евро

04 - 05 0,07 евро

05 - 06 4,02 евро

06 - 07 28,87 евро

07 - 08 25,63 евро

08 - 09 10,00 евро

09 - 10 2,94 евро

10 - 11 2,33 евро

11 - 12 12,97 евро

12 - 13 8,04 евро

13 - 14 4,67 евро

14 - 15 10,02 евро

15 - 16 22,47 евро

16 - 17 22,90 евро

17 - 18 69,95 евро

18 - 19 70,82 евро

19 - 20 87,22 евро

20 - 21 23,95 евро

21 - 22 22,03 евро

22 - 23 19,94 евро

23 - 00 5,79 евро


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