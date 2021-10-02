Завтра в определенные часы электроэнергия будет стоить очень дешево

Электричество будет особенно дешевым в ночное время с двенадцати до пяти утра, когда мегаватт-час будет стоить менее 1,4 евро.

Среднесуточная цена на электроэнергию в 19,10 евро также является самой выгодной ценой на электроэнергию за последние шесть месяцев. В последний раз электроэнергия была такой дешевой 5 апреля, когда дневная биржевая цена составляла 7,1 евро.

В последние месяцы цена на электроэнергию била новые рекорды каждый месяц. В сентябре цена впервые в истории превысила 100 евро, достигнув в среднем 122 евро в месяц.

Рекордным днем ​​стало 15 сентября, когда средняя дневная цена достигла 160,36 евро. Предыдущий рекорд цен в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

Цена электроэнергии завтра Время Цена 00 - 01 0,09 евро 01 - 02 1,00 евро 02 - 03 1,39 евро 03 - 04 1,20 евро 04 - 05 0,07 евро 05 - 06 4,02 евро 06 - 07 28,87 евро 07 - 08 25,63 евро 08 - 09 10,00 евро 09 - 10 2,94 евро 10 - 11 2,33 евро 11 - 12 12,97 евро 12 - 13 8,04 евро 13 - 14 4,67 евро 14 - 15 10,02 евро 15 - 16 22,47 евро 16 - 17 22,90 евро 17 - 18 69,95 евро 18 - 19 70,82 евро 19 - 20 87,22 евро 20 - 21 23,95 евро 21 - 22 22,03 евро 22 - 23 19,94 евро 23 - 00 5,79 евро