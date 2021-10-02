Завтра в определенные часы электроэнергия будет стоить очень дешево
Воскресная биржевая цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool упадет завтра до 19,10 евро за мегаватт-час. Сегодня электричество стоит 83,02 евро, пишет Postimees.
Воскресная биржевая цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool упадет завтра до 19,10 евро за мегаватт-час. Сегодня электричество стоит 83,02 евро, пишет Postimees.
Электричество будет особенно дешевым в ночное время с двенадцати до пяти утра, когда мегаватт-час будет стоить менее 1,4 евро.
Среднесуточная цена на электроэнергию в 19,10 евро также является самой выгодной ценой на электроэнергию за последние шесть месяцев. В последний раз электроэнергия была такой дешевой 5 апреля, когда дневная биржевая цена составляла 7,1 евро.
В последние месяцы цена на электроэнергию била новые рекорды каждый месяц. В сентябре цена впервые в истории превысила 100 евро, достигнув в среднем 122 евро в месяц.
Рекордным днем стало 15 сентября, когда средняя дневная цена достигла 160,36 евро. Предыдущий рекорд цен в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.
Цена электроэнергии завтра
Время Цена
00 - 01 0,09 евро
01 - 02 1,00 евро
02 - 03 1,39 евро
03 - 04 1,20 евро
04 - 05 0,07 евро
05 - 06 4,02 евро
06 - 07 28,87 евро
07 - 08 25,63 евро
08 - 09 10,00 евро
09 - 10 2,94 евро
10 - 11 2,33 евро
11 - 12 12,97 евро
12 - 13 8,04 евро
13 - 14 4,67 евро
14 - 15 10,02 евро
15 - 16 22,47 евро
16 - 17 22,90 евро
17 - 18 69,95 евро
18 - 19 70,82 евро
19 - 20 87,22 евро
20 - 21 23,95 евро
21 - 22 22,03 евро
22 - 23 19,94 евро
23 - 00 5,79 евро