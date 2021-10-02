Из-за подозрительной сумки было закрыто движение у Центрального рынка
Движение транспорта в центре Таллинна возле Центрального рынка сегодня вечером было временно закрыто, так как саперы проверили подозрительный объект, пишет Postimees.
Движение транспорта в центре Таллинна возле Центрального рынка сегодня вечером было временно закрыто, так как саперы проверили подозрительный объект, пишет Postimees.
По словам преcc-секретаря Департамента полиции и погранохраны, бесхозная сумка была обнаружена на улице возле дома по Ластекоду, 15.
Прибывшие саперы Впасательного департамента выяснили, что это ученическая сумка и какой-либо опасности она не представляет.
Из-за потенциальной опасности движение на месте было временно закрыто.