Более 500 человек собрались в центре Риги на акцию протеста против вакцинации
Более 500 граждан разного возраста собрались на акцию протеста против вакцинации в центре Риги у памятника Свободы.
Более 500 граждан разного возраста собрались на акцию протеста против вакцинации в центре Риги у памятника Свободы.
Мероприятие контролируется как Государственной полицией, так и полицией Рижского самоуправления.
У некоторых протестующих в руках красно-бело-красные флаги и цветы. С цветами на мероприятие пришли представители партии "Латвия на первом месте".
Обращаясь к присутствующим, член этой партии Айнар Шлесерс сказал, что партия не является "противником вакцины", а выступает за добровольную вакцинацию против "Covid-19".
Ранее, приглашая на сегодняшнее мероприятие, политик написал в социальной сети "Facebook", что премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации. "Начнут с учителей, врачей и социальных работников. Если народ это "проглотит", последуют другие профессии", - сказал Шлесерс.
18 сентября Шлесерс собрал более 1000 человек на набережной 11 ноября, чтобы выступить за добровольную вакцинацию.