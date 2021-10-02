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  • Более 500 человек собрались в центре Риги на акцию протеста против вакцинации

Более 500 человек собрались в центре Риги на акцию протеста против вакцинации

Рига ФОТО: Liis Treimann

Более 500 граждан разного возраста собрались на акцию протеста против вакцинации в центре Риги у памятника Свободы.

Мероприятие контролируется как Государственной полицией, так и полицией Рижского самоуправления.

У некоторых протестующих в руках красно-бело-красные флаги и цветы. С цветами на мероприятие пришли представители партии "Латвия на первом месте".

Обращаясь к присутствующим, член этой партии Айнар Шлесерс сказал, что партия не является "противником вакцины", а выступает за добровольную вакцинацию против "Covid-19".

Ранее, приглашая на сегодняшнее мероприятие, политик написал в социальной сети "Facebook", что премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации. "Начнут с учителей, врачей и социальных работников. Если народ это "проглотит", последуют другие профессии", - сказал Шлесерс.

18 сентября Шлесерс собрал более 1000 человек на набережной 11 ноября, чтобы выступить за добровольную вакцинацию.

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