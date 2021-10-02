Тоомас Хендрик Ильвес: Европа должна сама отвечать за свою безопасность

«Россия больше не представляет собой экзистенциальную угрозу для Америки, это просто полунепослушная неприятная сила. Терроризм - это постоянная угроза, с которой необходимо бороться, но для этого не требуется глобальная война против него или так называемой трансформация демократии несостоявшихся государств», - сказал Ильвес.

По словам Ильвеса, Европа должна найти способ постоять за свою безопасность и взять на себя ответственность за нее. «Спустя 30 лет после окончания холодной войны Европа все еще выражает неопределенную «стратегическую автономию» по отношению к Америке. Она определяет европейскую безопасность не по своим реальным угрозам, а скорее по воображаемому «врагу» Америки. Сами Соединенные Штаты видят свою международную защиту в Азии, а не в Европе, уже с 1945 года», - сказал он.

По словам Ильвеса, внезапный уход Соединенных Штатов из Афганистана, похоже, поставил Америку перед новой реальностью. Это означает, что до сих пор «стратегическая автономия» означала бездействие.

«Что касается своего непосредственного противника, России, Европейский союз не реагировал на агрессивные действия, включая вторжения, неудавшиеся перевороты, убийства и террористические акты на территории ЕС», - сказал он.

По словам Ильвеса, примеры включают поддержку и поощрение европейских сепаратистских движений, широкомасштабные кампании против вакцинации в социальных сетях и неоднократные попытки повлиять на европейские выборы, последняя из которых была проведена в Германии.