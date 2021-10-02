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  • Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего из больницы в одних подгузниках

Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего из больницы в одних подгузниках

Дмитрий ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция ищет 43-летнего Дмитрия, сбежавшего сегодня вечером из больницы в Йыхви. Мужчина нуждается в медицинской помощи по состоянию здоровья.

Cегодня около 18 часов полиции сообщили, что 43-летний Дмитрий, сбежал из Ида-Вируской центральной больницы.

Патрули полиции сейчас проверяют возможные места, куда мог уехать Дмитрий, и общаются сего близкими. В поисках Дмитрия задействованы как полицейские собаки, так и дроны. На момент, когда Дмитрий покинул больницу, на нем были только подгузники.

Дмитрий ростом около 190 см, крупного телосложения, с голубыми глазами и редкими волосами. Полиция просит всех, кто видел Дмитрия, немедленно сообщить об этом в Йыхвиский полицейский участок по телефону 53413479 или по номеру службы экстренной помощи 112.

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