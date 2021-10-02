Полиция: сбежавший из больницы мужчина найден

Вчера около 18 часов в полицию сообщили, что 43-летний Дмитрий, сбежал из Ида-Вируской центральной больницы.

В поисках Дмитрия были задействованы как полицейские собаки, так и дроны. На момент, когда Дмитрий покинул больницу, на нем были только подгузники.