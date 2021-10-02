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  • Полиция: сбежавший из больницы мужчина найден
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Полиция: сбежавший из больницы мужчина найден

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция искала 43-летнего Дмитрия, сбежавшего в субботу, 2 октября, вечером из больницы в Йыхви. Мужчина нуждается в медицинской помощи по состоянию здоровья.

Вчера около 18 часов в полицию сообщили, что 43-летний Дмитрий, сбежал из Ида-Вируской центральной больницы.

В поисках Дмитрия были задействованы как полицейские собаки, так и дроны. На момент, когда Дмитрий покинул больницу, на нем были только подгузники.

Позднее пресс-служба полиции сообщила, что Дмитрий был найден в Пуру. Медики скорой оказали ему первую помощь и он был вновь доставлен в больницу. 

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