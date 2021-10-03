Коронавирус подтвержден у 629 жителей Эстонии, трое скончались

Среди новых заразившихся 447 человек не были вакцинированы, а 182 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 3 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 192 человека. Всего в больницах находится 232 пациента с коронавирусом, из них 169 человека (72,8%) не были вакцинированы, у 63 человек (27,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 32 новых историй болезни. Скончались трое человек с коронавирусом: 96-летний мужчина, 89-летняя женщина и 82-летний мужчина.

За сутки было введено 2165 доз вакцины, в общей сложности введено 1 375 014 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).