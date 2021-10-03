Вс, 3.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Коронавирус подтвержден у 629 жителей Эстонии, трое скончались

Тест на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4011 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 629.

Среди новых заразившихся 447 человек не были вакцинированы, а 182 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 3 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 192 человека. Всего в больницах находится 232 пациента с коронавирусом, из них 169 человека (72,8%) не были вакцинированы, у 63 человек (27,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 32 новых историй болезни. Скончались трое человек с коронавирусом: 96-летний мужчина, 89-летняя женщина и 82-летний мужчина.

За сутки было введено 2165 доз вакцины, в общей сложности введено 1 375 014 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

Подписывайтесь на нас в социальных сетях! Ищите Rus.Postimees в Telegram и TikTok

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back