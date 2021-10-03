Фото и видео ⟩ Пьяный водитель спровоцировал ДТП: два автомобиля отлетели в жилой дом
В субботу, 3 октября, около 17.20 в Валга на перекрестке улиц Куперьянова и Энно произошло ДТП.
В субботу, 3 октября, около 17.20 в Валга на перекрестке улиц Куперьянова и Энно произошло ДТП.
«По предварительной информации, водитель выехавшего со второстепенной дороги BMW, несмотря на торможение, не смог сбавить обороты и столкнулся с ехавшим по главной дороге Renault Kangoo», - сказал Lõuna-Eesti Postimees дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс.
Он добавил, что Renault врезался в бок BMW и оба автомобиля в результате столкновения отлетели в стену дома.
Медики скорой помощи осмотрели водителей на месте происшествия, госпитализация им не требовалась.
23-летний водитель BMW был в состоянии криминального алкогольного опьянения. «Вождению в нетрезвом виде нет оправдания. Пьяный водитель представляет опасность для всех участников дорожного движения, в том числе и для самого себя», - сказал пресс-секретарь полиции.