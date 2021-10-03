В Эстонии на складе скопилось более 200 000 доз вакцин Pfizer и Moderna

По данным Департамента здоровья, в Эстонии в наличии имеется 122 016 дозы вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty), 85 770 доз вакцины Moderna, 3400 вакцины AstraZeneca и 3550 доз вакцины Janssen, пишет rus.err.ee.

Таким образом, на складах скопилось 214 736 не использованных доз вакцин от коронавируса, которых достаточно для иммунизации 109 143 человек (с учетом того, что при использовании вакцины Janssen для иммунизации требуется не две, а одна доза).

На вопрос о сроках годности вакцин в пресс-службе Департамента здоровья ответили, что срок годности одной партии препарата AstraZeneca истекает 30 ноября.