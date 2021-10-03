Журналисты сделали одинаковые покупки в Эстонии, Латвии и Литве. Где дороже?
Журналисты Латвийского телевидения приобрели стандартные продукты питания в супермаркетах Rimi в Елгаве, Паневежисе и Пярну и пришли к выводу, что дешевле всего в конкретный день они стоили в Эстонии, а дороже всего - в Литве. В свою очередь проведенные Банком Латвии исследования по поводу величины цен в странах Балтии свидетельствуют, что дороже всего жизнь в Эстонии, а дешевле всего - в Литве, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу LTV Panorāma.