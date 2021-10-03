Центр культуры «Сальме» откроется после реконструкции масштабным мероприятием

«Центр культуры "Сальме" из-за реконструкции был некоторое время закрыт, и по завершению строительных работ в здание переехал Таллиннский городской театр, на территории которого в Старом городе пока идет строительство пристройки. Но "Сальме" это больше, чем театр, это местный центр культуры. Поэтому приглашаем всех на праздничное открытие, чтобы заново открыть для себя предлагаемые здесь возможности. Ждем как старых друзей "Сальме", так и новых, занятий хватит всем», - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

По словам директора «Сальме» Стена Светлякова, «TAKT» предлагает людям поразмышлять о природе культуры и ее значимости в повседневной жизни. «"TAKT" - это призыв - приходи и помоги создать культуру! Например, можно принять участие в пробных занятиях кружков, действующих в «Сальме», в экскурсиях по центру, посмотреть представление для детей или послушать концерт. Центр культуры благодарит строителей и команду Департамента городского имущества Таллинна, при чьей поддержке этапы строительства доведены до конца», - сказал директор «Сальме».

«Сальме» также ждет книжные пожертвования в уличную библиотеку, которая скоро откроется. Старые и новые книжки можно принести на инфостол.

Мероприятие «TAKT» по случаю открытия культурного центра «Сальме» начнется в 12 часов с представления театра марионеток. Также состоятся экскурсии, пробные занятия, выступит цирковая студия Folie, смешанный хор INTA, а также коллективы «Лиры». В 17 часов вечер завершит концерт Риты Рэй и Йоханесса Лааса. Подробная программа и регистрация на Facebook странице центра «Сальме».

Участие в мероприятие бесплатное. Мероприятие состоятся в помещениях (ул. Сальме, 12). Участникам надо будет предъявить COVID-19-справку (справку о вакцинации, перенесенной болезни или негативный результат теста).

Помещения центра культуры Сальме реконструировала фирма Nordlin Ehitus OÜ. Стоимость работ вместе с мебелью и техникой составила 3 602 000 евро. Проект реконструкции составило предприятие AS Infragate Eesti. Реставрация кафе стоила 800 000 евро. В результате тендера подрядчиком работ по реконструкции стала фирма OÜ Montreco, строительный проект составила Infragate Eesti AS, архитектурный проект составило OÜ Arhitektuuribüroo Orub, а проект внутреннего дизайна – OÜ Impro.

Реновация здания проходила в два этапа, и скоро начнется третий. В ходе работ по реконструкции первого этапа произведен капитальный ремонт лестничных клеток в задней части дома, вместо танцевального зала третьего этажа построены два блэк-бокса со звуковым и световым оборудованием, удлинена сцена имеющегося театрального зала, установлены дополнительные световые мосты и выполнены другие необходимые работы.