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Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали в Москве и доставили в СИЗО Минска после выхода его заметки, в которой одноклассник убитого в перестрелке с КГБ Беларуси Андрея Зельцера положительно о нем отзывается. В квартире журналиста в Беларуси прошел обыск. Сам он предположительно находится в изоляторе на Окрестина.

Главный редактор центрального издания "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин также считает, что журналист "КП в Беларуси" в минском изоляторе.

"Кто задерживал и как его вывозили из Москвы - мы пока не знаем. У нас такой информации нет, и мы не смогли ее получить", - сказал Сунгоркин агентству "Интерфакс" в субботу.

Он также заявил, что редакция "Комсомольской правды" довела до сведения российских властей ситуацию с минским коллегой.

"Мы обязательно в понедельник отправим туда нашего специального представителя из Москвы, чтобы он на месте выступал с нашими полномочиями. Мы проинформировали власти России. Дальше будем все делать, что в наших силах, чтобы вызволить его", - сказал Сунгоркин "Интерфаксу".

Редакция "КП" в Москве наняла для Можейко двух адвокатов, но они пока не смогли встретиться со своим клиентом.

"Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с "Комсомольской правдой", это произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку", - говорится в официальном заявлении главреда "Комсомолки", опубликованном на сайте издания.

Обыск

По данным правозащитного центра "Весна", Можейко задержали 1 октября в Москве.

Его мать сообщила, что в его квартире сотрудники КГБ Беларуси провели обыск, который длился около двух с половиной часов.

В постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса страны: статья 130 часть 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и статья 369 (Оскорбление представителя власти), сообщает "Комсомольская правда".

"Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо", - рассказала мать Можейко.

Самого журналиста во время обыска дома не было. Предположительно в это время он находился на территории России.

"Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве", - рассказала она.

По данным "Комсомольской правды", в ночь на 2 октября матери Можейко позвонили и сказали, что ее сын задержан и находился в изоляторе на Окрестина в Минске. Официальных подтверждений этой информации нет.

"Обеление преступника"

Правозащитники из "Весны" сообщают, что задержание Можейко связано с вышедшей на сайте "Комсомольской правды в Беларуси" заметкой его авторства, в которой знакомый погибшего в перестрелке с КГБ Андрея Зельцера положительно о нем отзывался. Белорусские власти расценили это как "обеление преступника".

Сам сайт "Комсомольской правды в Беларуси" утром 29 сентября оказался заблокирован на территории страны. Как сообщили в министерстве информации республики, доступ к сайту был ограничен по решению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности страны.

"На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Распространение такой информации запрещается статьей 38 белорусского закона о СМИ.

29 сентября КГБ Беларуси сообщил об убийстве своего сотрудника при попытке правоохранителей провести обыск в квартире 31-летнего жителя Минска Андрея Зельцера, сотрудника крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM Systems.

По утверждениям правоохранительных органов, Зельцер начал стрелять в пришедших к нему членов оперативной группы из ружья, после чего был убит ответным огнем.