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Участники протестов в Бразилии назвали президента «народоубийцей»

Протест 2 октября в Бразилии. ФОТО: NELSON ALMEIDA/AFP/Scanpix

Десятки тысяч людей более чем в 90 бразильских городах вновь вышли на акции протеста против правительства президента Жаира Болсонару, пишет DW.

Участники демонстраций, прошедших в субботу, 2 октября, на территории между штатом Рорайма на севере, где проживает немало индейцев, являющихся коренным населением страны, и южным штатом Риу-Гранди-ду-Сул, где преобладают немецкие иммигранты, потребовали, среди прочего, импичмента Болсонару, закупки дополнительных вакцин против коронавируса и обеспечения рабочих мест во время пандемии. Точная информация о количестве участников отсутствует. Новостной портал G1, однако, передал, что митинги состоялись во всех 26 штатах и столичном округе.

В отношении президента уже идет расследование

Демонстранты несли плакаты и транспаранты с надписями: "Болсонару – прочь отсюда!", "Болсонару – народоубийца!". Участники протестных акций называли главу Палаты депутатов Артура Лиру сообщником президента страны, поскольку несмотря на то, что в его компетенции начать процедуру импичмента против Болсонару, он на этот шаг не идет.

Правый популист Болсонару с самого начала пандемии преуменьшал значение коронавируса и выступал против введения профилактических мер и ограничений. Он также подвергал сомнению смысл вакцинации и неоднократно подчеркивал, что сам он еще не делал прививку от SARS-CoV-2. В настоящее время в отношении Болсонару и его действий в связи с пандемией уже ведется расследование парламентской комиссии.

Общенациональная демонстрация, которая прошла 2 октября в Бразилии, стала пятой по счету акцией протеста против Болсонару с мая 2021 года. К протестам призвали общественные движения и профсоюзы. Участие в них приняли около 20 политических партий, в том числе Бразильская рабочая партия, Бразильская социал-демократическая партия и "Демократы" (DEM).

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