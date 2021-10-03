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СМИ: ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине

Флаги Украины и Евросоюза. ФОТО: VASILY FEDOSENKO / REUTERS

В связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Киевом и Москвой Европейский Союз рассматривает возможность создания своей миссии по военной подготовке в Украине, сообщает в воскресенье, 3 октября, газета Welt am Sonntag. По сведениям издания, Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила предназначение подобной программы по подготовке в Украине офицеров. "Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной активности Российской Федерации на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму", - цитирует газета выдержку из документа, передает Deutsche Welle.

Документ обсуждался на уровне Комитета по политике и безопасности

В дополнение к потенциальной независимой миссии по военной подготовке, внешнеполитическое ведомство ЕС под руководством Жозепа Борреля также упоминает три другие способа, с помощью которых ЕС мог бы внести свой вклад в улучшение возможностей украинской армии. В том числе может быть расширена действующая с 2014 года консультативная миссия по реформированию гражданского сектора безопасности (EUAT), говорится в проекте документа.

По данным Welt am Sonntag, в Брюсселе этот документ недавно впервые обсудили на уровне Комитета по политике и безопасности (КПБ). Как сообщает издание, на создании независимой миссии по военной подготовке особенно настаивают Эстония, Латвия и Литва, а также Польша, Румыния и Словакия. В этом их поддерживают Швеция и Финляндия. В конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины в конфиденциальном письме Боррелю уже просили ЕС о проведении военно-учебной миссии.

Вооруженный конфликт продолжается более семи лет

В вооруженном конфликте на востоке Украины между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками, который продолжается уже более семи лет, на сегодняшний день погибло более 13 000 человек. Украина и ее западные союзники обвиняют Россию в том, что она направляет сепаратистам подкрепление и обеспечивает их оружием. Москва это отвергает.

С начала 2021 года в конфликте на востоке Украины погибли 54 украинских солдата. Для сравнения: за весь прошлый год убито 50 украинских военнослужащих. Сепаратисты сообщили о гибели более 30 своих солдат за период с начала нынешнего года.

В апреле Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, что вызвало опасения в связи с возможностью новой крупной эскалации конфликта. Позже Москва объявила о выводе войск.

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