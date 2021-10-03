СМИ: ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине
В связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Киевом и Москвой Европейский Союз рассматривает возможность создания своей миссии по военной подготовке в Украине, сообщает в воскресенье, 3 октября, газета Welt am Sonntag. По сведениям издания, Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе обозначила предназначение подобной программы по подготовке в Украине офицеров. "Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной ввиду продолжающейся военной активности Российской Федерации на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму", - цитирует газета выдержку из документа, передает Deutsche Welle.