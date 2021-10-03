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В Ласнамяэ стартует цикл лекций и киносеансов для пожилых

Пожилая женщина. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник, 5 октября в Ласнамяэ начнется бесплатная еженедельная серия лекций и киносеансов для пожилых людей «Золотая осень».

«"Золотая осень в Ласнамяэ" – это отличная возможность получить новые знания по разным темам и насладиться киноискусством. Лекции и киносеансы будут проводиться по вторникам, так что советую заблаговременно отметить эти дни в своем календаре. В первой лекции речь пойдет о развитии нашего района и будущем Ласнамяэ. Также хотим предложить культурный досуг в виде показов новых фильмов. Я надеюсь, что пожилые жители Ласнамяэ тепло примут цикл мероприятий "Золотая осень" и найдут в программе что-то себе по душе», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Первая лекция в рамках цикла пройдет 5 октября в 14 часов и будет посвящена перспективам развития Ласнамяэ, и ее прочтет заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко. Лекция 19 октября затронет тему коронавируса и связанных с ним рисков, и ее прочтет руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. На лекции 2 ноября речь пойдет о здоровом образе жизни и ее прочитает культурист и тренер Отт Кийвикас. Несколько лекций также будет посвящено истории Ласнамяэ.

Вход на лекции свободный и предварительная регистрация не требуется. Лекции на эстонском языке проходят по вторникам в 12 часов, а на русском в тот же день в 14 часов, если не указано иначе. Ориентировочная продолжительность лекции составляет 1 час. Лекции проходят в Культурном центре «Линдакиви» (ул. Коорти, 22).

Помимо лекций также начинается цикл киносеансов для пожилых жителей Ласнамяэ. Фильмы будут идти в

кинотеатре Apollo в торговом центре Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4), куда из других частей Ласнамяэ можно удобно добраться на автобусах номер 7, 49 и 65. 12 октября в 11:00 будет показана комедия для всей семьи «Кратт» (Эстония 2020, реж. Расмус Меривоо) и 26 октября в 11:00 состоится показ фильма «Верхом на орле» (США 2021, реж. Трент О'Доннелл) в жанре комедии и драмы. Фильмы показываются с эстонскими и русскими субтитрами. Для бесплатного просмотра фильма необходима предварительная регистрация по телефонам 645 7702 или 645 7719 или по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.

Информацию о дальнейшей программе мероприятий в рамках цикла «Золотая осень в Ласнамяэ» можно будет найти на сайте tallinn.ee/rus/lasnamae.

На месте будет проводиться проверка COVID-сертификатов (о завершенной вакцинации, перенесенной болезни или негативном тесте), а также можно будет бесплатно сделать экспресс-тест.

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