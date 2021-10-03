ФОТО: BBC News

Новый рекорд смертности зафиксирован в России - за сутки в стране умерли 890 пациентов с коронавирусом. В Лондоне проходит марафон, который в прошлом году прошел в "виртуальном режиме" из-за пандемии. Рост заболеваемости наблюдается в Австралии и Новой Зеландии. Наставник "Ливерпуля" сравнил противников вакцинации с пьяными водителями.

Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией Covid-19 в мире - в нашем обзоре.

Новый антирекорд смертности в России

В России умерли за минувшие сутки 890 человек - это максимальное число за все время пандемии.

Всего в стране за сутки зарегистрировано 25 769 новых случаев коронавируса - на 550 больше, чем днем ранее.

Данные оперативного штаба отличаются от тех, что публикует российское статистическое ведомство. Росстат в своих отчетах традиционно дает более высокие данные о смертности. В последней сводке Росстата, появившейся в конце августа, значилось, что только за июль 2021 года в России умерли более 50 тысяч человек с коронавирусом. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в России скончались 209 918 человек.

Россия. ФОТО: Getty Images

В США в субботу, 2 октября, общее число умерших от коронавируса превысило 700 тысяч. В субботу было объявлено, что за сутки в Штатах заболели более 120 тысяч человек, скончались 2 457 больных с диагнозом коронавирус.

Марафоны в Лондоне и Пекине возвращаются на улицы

Лондон. ФОТО: Getty Images

Лондонский марафон вернулся на улицы британской столицы, в прошлом году забег пришлось заменить на виртуальный из-за пандемии. В этом году в марафоне принимают участие более 40 тысяч бегунов. Все участники перед забегом сдавали тест на коронавирус. Организаторы также предусмотрели старт по группам в разное время для того, чтобы минимизировать риски заражения.

Участники марафона стартовали в лондонском районе Блэкхит, финиш - у Букингемского дворца.

Еще около 40 тысяч человек участвуют в марафоне в удаленном формате: они бегут марафонскую дистанцию по своему маршруту, используя специальное приложение.

Марафон, Лондон. ФОТО: Getty Images

В прошлом году марафон перенесли с апреля на октябрь из-за того, что прошлой весной в стране действовали жесткие ограничения в связи с распространением Covid-19.

В октябре 2020 года марафон состоялся в виртуальном режиме, в реальном формате прошел забег только для элитного кластера - гонка состояла из 19 кругов вокруг парка Сент-Джеймс, мероприятие прошло без зрителей и болельщиков.

В Пекине марафон состоится 31 октября. В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии.

В Пекинском марафоне, как ожидается, примут участие порядка 30 тысяч человек. Участники марафона должны как минимум 21 день до гонки находится в Пекине и ежедневно отправлять электронные отчеты о состоянии своего здоровья, сообщает агентство Синьхуа.

Также отмечается, что к участию в марафоне будут допущены только прошедшие вакцинацию бегуны, которым еще непосредственно перед забегом будет необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Наставник "Ливерпуля": антиваксеры, как пьяные водители

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил противников вакцинации с нетрезвыми водителями. По словам наставника "Ливерпуля", люди должны прививаться от коронавируса по той же самой причине, по которой они должны отказываться от алкоголя, если собираются сесть за руль.

"Возможно нам всем знакома ситуация, когда, выпив кружку-другую пива, мы думали: "я все еще в состоянии вести машину", но, согласно закону, нам запрещено [ в таком состоянии] садиться за руль", - сказал Юрген Клопп.

Юрген Клопп. ФОТО: Getty Images

По его словам, 99% игроков "Ливерпуля" уже вакцинированы.

"Мне не пришлось убеждать игроков, это было естественное решение для команды. Не помню такого, чтобы мне пришлось говорить с игроком и объяснять ему, почему следует поставить прививку, я же не доктор", - сказал Юрген Клопп.

Рост заболеваемости в Австралии и Новой Зеландии

В Австралии зв воскресенье выявлено более 1900 новых заражений "Дельта"-штаммом коронавируса. Вспышка заболеваемости наблюдается в двух наиболее населенных штатах страны - Виктории и Новом Южном Уэльсе. На эти два штата приходится 1887 случаев заболевания за сутки и 13 смертей.

На острове Тасмания, где не регистрировалось ни одного случая заболевания в течение почти двух месяцев (58 дней), зафиксирован новый случай заражения.

Новая Зеландия в воскресенье объявила об ужесточении правил пересечения границы из-за вспышки Covid-19.

Австралия. ФОТО: Getty Images

Согласно новым ограничениям, чтобы въехать на территорию страны, путешественники (старше 17 лет и не являющиеся гражданами Новой Зеландии) должны пройти полный курс вакцинации.

О новых ограничениях было объявлено после того, как в городе Гамильтон было выявлено два случая заражения. Город находится в 160 км от Окленда, где в августе был введен локдаун из-за роста заболеваемости. Однако власти страны считают, что новые случаи заболевания в Гамильтоне не связаны со вспышкой в Окленде.

Новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand также объявил, что с 1 февраля на свои международные рейсы будет допускать только пассажиров, прошедших полный курс вакцинации.