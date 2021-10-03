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  • Картина дня: цены на продукты питания в Прибалтике, скопившаяся на складе вакцина и ДТП с пьяным водителем

Картина дня: цены на продукты питания в Прибалтике, скопившаяся на складе вакцина и ДТП с пьяным водителем

Вакцина Pfizer. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 октября.

Журналисты сделали одинаковые покупки в Эстонии, Латвии и Литве. Где дороже?

Журналисты Латвийского телевидения приобрели стандартные продукты питания в супермаркетах Rimi в Елгаве, Паневежисе и Пярну и пришли к выводу, что дешевле всего в конкретный день они стоили в Эстонии, а дороже всего - в Литве. В свою очередь проведенные Банком Латвии исследования по поводу величины цен в странах Балтии свидетельствуют, что дороже всего жизнь в Эстонии, а дешевле всего - в Литве. Читать далее...

В Эстонии на складе скопилось более 200 000 доз вакцин Pfizer и Moderna

По положению на 1 октября, на холодильных складах в Эстонии скопилось более 200 000 доз различных вакцин от коронавируса. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Пьяный водитель спровоцировал ДТП: два автомобиля отлетели в жилой дом

В субботу, 3 октября, около 17.20 в Валга на перекрестке улиц Куперьянова и Энно произошло ДТП. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Погони в Таллинне: полиция опубликовала кадры задержания двух мотоциклистов

В среду, 29 сентября, в Таллинне полицейским пришлось преследовать мотоциклистов, которые проигнорировали сигнал к остановке. Позднее полиция опубликовала видео, как проходило задержание нарушителей. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 629 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4011 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 629. Читать далее...

Украинский водород для Европы: видение будущего или мыльный пузырь?

Пока политики спорят, нужен ли Германии только что достроенный газопровод "Северный поток - 2", немецкие операторы газовых сетей уже готовятся к завершению газовой эры. К 2040 году, согласно стратегии, представленной в этом году объединением 23 ведущих компаний Европы в сфере энергетической инфраструктуры, на континенте должна появиться сеть водородных трубопроводов. Частью этих планов является и Украина. Читать далее...

Полиция: сбежавший из больницы мужчина найден

Полиция искала 43-летнего Дмитрия, сбежавшего в субботу, 2 октября, вечером из больницы в Йыхви. Мужчина нуждается в медицинской помощи по состоянию здоровья. Читать далее...

Совет EKRE: нынешнее правительство не решает проблемы, а лишь создает новые

Совет Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) принял политическое заявление, в котором считает, что власти, которые отказываются смягчать рост цен и проводят бесчеловечную политику в области здравоохранения, ввергнут эстонское государство в глубокий кризис. Читать далее...

Рост зарплат учителей потребует урезаний расходов, но статьи экономии только выясняются

Хотя министр образования и науки Лийна Керсна заявила на прошлой неделе, что учителя получат ожидаемое повышение заработной платы, объем необходимых для этого урезаний в сфере управления Министерства образования пока только выясняется. Читать далее...

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