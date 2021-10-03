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В июле 2020 года 35-летний литовец Cарунас Наубурайтис совершил жестокое преступление в Северном Белфасте, Северная Ирландия, убив своего знакомого, 44-летнего латвийца Мариса Лудборжса. Более чем через неделю он обратился в полицию и признался в преступлении, сообщает портал Baltic Ireland.

Портал Irish Mirror сообщает, что в связи с продолжением судебного процесса по делу об убийстве Мариса Лудборжса были даны новые разъяснения. Как раз на очередном судебном заседании 1 октября выяснилось, что

слово, вырезанное на груди жертвы ножом, было "СВИНЬЯ", а не "КРЫСА", как сообщалось ранее. На тело убитого была помещена игрушка "крыса".

Во время заседания также выяснилось, как они познакомились и как Лудборжс попал в дом Наубурайтиса. Они встретились в феврале 2020 года в местном иммиграционном центре. Когда центр закрыли из-за пандемии, Лудборжс оказался на улице. Наубурайтис пригласил его переночевать в своем доме, что Лудборжс потом периодически делал.

В день убийства Лудборжс снова был в доме Наубурайтиса и был пьян. Несколько раз он помочился не в унитазе, а там же на месте. Хозяина это разозлило, но Лудборжс только рассмеялся.

Он также был должен Наубурайтису 10 фунтов стерлингов, которые не собирался возвращать. Убийца начал избивать свою жертву после того, как он снова начал мочиться.

"Я ударил его сзади несколько раз, около 20 или 30 раз", - сказал Наубурайтис в суде. Лудборжс ударился головой о батарею, а Наубурайтис еще раз ударил его ногой.