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Фото ⟩ В Милане самолет врезался в здание: восемь человек погибли

ФОТО: Ursi/Shutterstock.com

В воскресенье, 3 октября, на севере Италии разбился небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли все восемь человек на борту, сообщает DW со ссылкой на итальянские СМИ. 

Самолет вылетел из миланского аэропорта Линате, когда, по словам очевидцев, его двигатель загорелся и он разбился, врезавшись в здание в Милане. 

Здание загорелось, но оно было на реновации, и в то время в нем не было людей.

ФОТО: EPA/Scanpix

Самолет с шестью пассажирами и двумя членами экипажа должен был отправиться в Ольбию на острове Сардиния. Пассажирами были туристы из Франции.

ФОТО: EPA/Scanpix

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