Европейские компании терпят банкротства на фоне рекордных цен на газ
Несколько европейских газовых компаний объявили о банкротстве из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает Mixnews.lv cо ссылкой на The Independent.
Несколько европейских газовых компаний объявили о банкротстве из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает Mixnews.lv cо ссылкой на The Independent.
По данным издания, речь идет о четырех небольших энергетических компаниях. Кризис также испытывают тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, и производители алюминия и цемента, утверждают авторы.
По мнению главы Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марка Вульфа, возобновление промышленного производства и других секторов экономики после пандемии увеличило спрос на сырье и спровоцировало рост цен.
Как сообщалось, стоимость газа в Европе в ходе торгов достигла рекордных $598 за 1 тыс. куб. м.
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