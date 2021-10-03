Европейские компании терпят банкротства на фоне рекордных цен на газ

По данным издания, речь идет о четырех небольших энергетических компаниях. Кризис также испытывают тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, и производители алюминия и цемента, утверждают авторы.

По мнению главы Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марка Вульфа, возобновление промышленного производства и других секторов экономики после пандемии увеличило спрос на сырье и спровоцировало рост цен.

Как сообщалось, стоимость газа в Европе в ходе торгов достигла рекордных $598 за 1 тыс. куб. м.