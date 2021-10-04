За неделю число новых случаев коронавируса в Эстонии выросло почти на треть

С 27 сентября по 3 октября в Эстонии были выявлены 4823 новых случая заражения - на 28% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3762 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет почти 646 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа - 1278 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 193 случая.