Пн, 4.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

За неделю число новых случаев коронавируса в Эстонии выросло почти на треть

Медперсонал в коронавирусном отделении. ФОТО: Marianne Loorents

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось почти на треть в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

С 27 сентября по 3 октября в Эстонии были выявлены 4823 новых случая заражения - на 28% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3762 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет почти 646 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа - 1278 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 193 случая.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 3 октября составляла 553 случая.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back