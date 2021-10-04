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Анетт Контавейт стала 20-й ракеткой мира

Анетт Контавейт. ФОТО: Rob Prange

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - вторую неделю подряд улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 4 октября, Анетт Контавейт поднялась с 23-й на 20-ю строчку, пишет Rus.ERR.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялась с 66-го на 60-е место.

Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась с 522-й на 525-ю позицию.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет белоруска Арина Соболенко, на третьем месте продолжает находиться чешка Каролина Плишкова.

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