Анетт Контавейт стала 20-й ракеткой мира
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - вторую неделю подряд улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - вторую неделю подряд улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 4 октября, Анетт Контавейт поднялась с 23-й на 20-ю строчку, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи поднялась с 66-го на 60-е место.
Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась с 522-й на 525-ю позицию.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет белоруска Арина Соболенко, на третьем месте продолжает находиться чешка Каролина Плишкова.