KUMU представляет: нашумевшая международная выставка теперь в Эстонии
8 октября в большом зале Художественного музея KUMU текущий сезон открывает выставка «Джереми Шоу. Phase Shifting Index», сплавляющая танец, видео, музыку и сценарии будущего человечества в захватывающее единое целое. Наиболее масштабная на данный момент работа художника канадского происхождения, обосновавшегося в Берлине, была создана для персональной выставки, прошедшей в 2020 году в парижском Центре Помпиду. Авторитетный журнал Frieze, посвященный искусству, включил ее в десятку лучших европейских выставок 2020 года.