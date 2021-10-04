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KUMU представляет: нашумевшая международная выставка теперь в Эстонии

Джереми Шоу. Phase Shifting Index. 2020. Стоп-кадр из фильма. ФОТО: Kumu

8 октября в большом зале Художественного музея KUMU текущий сезон открывает выставка «Джереми Шоу. Phase Shifting Index», сплавляющая танец, видео, музыку и сценарии будущего человечества в захватывающее единое целое. Наиболее масштабная на данный момент работа художника канадского происхождения, обосновавшегося в Берлине, была создана для персональной выставки, прошедшей в 2020 году в парижском Центре Помпиду. Авторитетный журнал Frieze, посвященный искусству, включил ее в десятку лучших европейских выставок 2020 года.

Phase Shifting Index – звуковая, световая и видеоинсталляция на семи гигантских экранах, разворачивается на границе между документалистикой и вымыслом, рассматривая людей, их верования и экстатические ритуалы в будущем, в XXII веке. В своем произведении художник интегрирует элементы научной фантастики, документалистики, концептуального искусства, музыкальных видеоклипов и научного исследования, создавая ослепительно яркое видение будущего. Шоу создал семь так называемых субкультур будущего, выражающих свое понимание мира через экстатический ритуальный танец. Видеоклипы представляют собой как бы ретроспективу XXII века, когда верования и выживание людей были под угрозой, из далекого будущего.

«В работе Phase Shifting Index Джереми Шоу продолжает исследование тех тем, которые не перестают его интересовать на протяжении всего творческого пути: культурные и научные практики, связанные с трансцедентальными переживаниями и измененными состояниями сознания. Phase Shifting Index в своей масштабности мощно воздействует на все каналы восприятия. Структура произведения обеспечивает все нарастающее напряжение, заканчиваясь почти что физической кульминацией», – описывает свои впечатления организатор выставки в музее KUMU, куратор Кати Ильвес.

Джереми Шоу. Phase Shifting Index. 2020. ФОТО: Timo Ohler

Директор Художественного музея KUMU Кади Полли, рада, что нашумевшая выставка оказалась в Эстонии так быстро. «Мы с удовольствием представляем публике Phase Shifting Index, прибывшую в Таллинн сразу после Парижа и Франкфурта, и надеемся, что она станет знаковым событием и для местных, и для заграничных зрителей», – комментирует Полли.

Выставка сопровождается обширной программой для публики. Первое мероприятие состоится уже в день открытия, 8 в 16:00, когда в аудитории KUMU пройдет встреча с художником. Искусствовед Кати Ильвес поговорит с Джереми Шоу о выставке в KUMU и о его творчестве в целом. В четверг, 14 октября, в 18:00 начнется экскурсия с куратором Кати Ильвес. Специальное событие запланировано на 25 ноября: в 18:00 в аудитории KUMU состоится единственный вечер видеоискусства Jeremy Shaw. Quantification Trilogy. Зрители смогут увидеть работу, состоящую из трех видео: Quickeners (2014), Liminals (2017) и I Can See Forever (2018). Полную информацию обо всей программе можно найти на сайте KUMU. Во всех мероприятиях для публики можно принять участие по входному билету в музей, предъявив документ, удостоверяющий вашу инфекционную безопасность.

В своих работах Джереми Шоу (1977, Ванкувер, Канада) прибегает к разнообразию художественных средств. Его персональные выставки проходили в парижском Центре Помпиду, музее современного искусства PS1 в Нью-Йорке, галерее Schinkel Pavillon в Берлине и музее MOCA в Торонто. Его работы были отобраны для таких международных проектов как 57-я Венецианская биеннале и Manifesta 11. Произведения Шоу входят в доступные публике коллекции музеев МоМА в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже и Tate Modern в Лондоне, а также Федеральную коллекцию современного искусства Германии.

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