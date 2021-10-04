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  • Работы по расширению Балтийского вокзала продолжатся и на следующей неделе

Работы по расширению Балтийского вокзала продолжатся и на следующей неделе

Поезд Elron. ФОТО: Marianne Loorents

В связи со строительными работами на Балтийском вокзале изменения в расписании поездов продолжат действовать до конца следующей недели.

На рейсах Восточного направления на отрезках Таллинн - Китсекюла или Таллинн - Юлемисте будут по-прежнему использоваться заменяющие автобусы. На Юго-западном направлении автобусы будут обслуживать пассажиров между станциями Таллинн и Таллинн-Вяйке. В связи с завершением летнего сезона, начиная с понедельника поезда больше не будут ходить в Пиуза.

«Мы до последнего момента надеялись, что со следующей недели хотя бы часть наших поездов сможет ходить до Балтийского вокзала, что для пассажиров было бы значительно удобнее, чем пересаживаться на автобусы. Однако, к сожалению, такой возможности пока еще нет, и текущие расписания продолжат действовать и на следующей неделе, – сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. – К счастью, на автобусах придется преодолевать лишь расстояние между двумя или тремя остановками. Кроме того, многие пассажиры отправляются в свой пункт назначения, например, прямо с Юлемисте, а не с Балтийского вокзала».

В связи с завершением летнего сезона, начиная с понедельника, 4 октября поезда больше не будут ходить в Пиуза. По словам Ронни Конго, аналогично предыдущим годам конечной остановкой всех поездов на этом направлении будет Койдула. Кроме того, изменится расписание в выходные дни, и в дальнейшем в субботу и воскресенье в обоих направлениях будут ездить два поезда в день. «Я приглашаю всех воспользоваться завтра и послезавтра последними возможностями съездить на поезде в Пиуза и насладиться эстонской осенью. Поезда снова начнут ходить до Пиуза весной следующего года».

В связи с частыми ремонтными работами время предварительной продажи билетов на поезда ограничено. Ронни Конго объяснил, что сейчас расписания приходится часто менять, в связи с чем, к сожалению, их очень сложно составлять достаточно заблаговременно. «Естественно, как изменения времен отправления и необходимость использовать автобусы, так и ограниченное время предварительной продажи билетов доставляют пассажирам неудобства. В связи с этим мы приносим свои извинения. В то же время, я очень рад, что благодаря этим ремонтным работам уже через два-три месяца мы сможем предложить пассажирам более удобное расписание».

Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды. Сесть на поезд с велосипедом можно будет на станциях Таллинн-Вяйке, Китсекюла или Юлемисте. Использование заменяющего автобуса в инвалидной коляске возможно при условии, что инвалидная коляска размещается в багажном отделении (она должна быть складной), и что пассажир способен зайти в автобус самостоятельно. Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, сообщите нам о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте (abi@elron.ee). Только в таком случае мы сможем организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске.

Остановки заменяющих автобусов обозначены вывесками в цветах Elron, и их места расположения вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.

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