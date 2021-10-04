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За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом

Больница. ФОТО: Eero Vabamägi (Postimees)

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540. Семеро скончались.

Среди новых заразившихся 370 человек не были вакцинированы, а 170 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 4 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 197 человек. Всего в больницах находится 236 пациентов с коронавирусом, из них 172 человека (72,9%) не были вакцинированы, у 64 человек (27,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни. Скончались семь человек с коронавирусом: 60-летняя женщина, 67-летний мужчина, 68-летний мужчина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 90-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За сутки было введено 645 доз вакцины, в общей сложности введено 1 375 659 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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