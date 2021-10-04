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  • Майк Тайсон: «Хочу спарринговать с Тайсоном Фьюри. Мы можем провести выставочный бой»

Майк Тайсон: «Хочу спарринговать с Тайсоном Фьюри. Мы можем провести выставочный бой»

Майк Тайсон. ФОТО: Joe Scarnici

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон сообщил, что может провести выставочный бой против чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, пишет Sports.

«В последнем бою против Роя Джонса я побил все рекорды. Как во времена своего чемпионства.

Я хочу спарринговать с Тайсоном Фьюри. Он сказал, что если я буду продолжать в том же духе, то мы устроим показательный бой», – сказал Тайсон.

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